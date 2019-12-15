Darbeler döneminde dinamitlenen eğitim

MİLLÎ EĞİTİMİN KARELERİ (16)

Muhtıra 1 döneminde eğitim

12 Mart 1971’de ordu adına hükümete verilen bir bildiri (muhtıra) ile başlayan bu dönemde, üniversite ve yüksek okullar ile ortaöğretimin büyük bir kısmında zaman zaman dersler askıya alınmıştır. Öğretmen ve öğretim elemanlarının birçokları derslerde serbestçe komünizm propagandası yapıyorlardı. Bu sıralarda memleket çapında alevlenen anarşi ve terör hadiseleri dolayısıyla çok sayıda anarşist tevkif edilmiştir. Fakat, 1974 yılında, Millî Selâmet Partisi’nin de ortağı olduğu Koalisyon Hükümeti zamanında çıkarılan Af Kanunu ile binlerce militan serbest bırakıldıktan başka, öğretmen olarak tâyin edilmişlerdir!

Diğer taraftan sol görüşlü dernekler (TÖB-DER, POL-DER gibi) 2 devamlı eylemlerde bulunarak komünizmin ülkeye getirilmesi için çalışıyorlardı. Bunlara karşı kurulan sağ görüşlü, milliyetçi (ÜLKÜ-BİR, POL-BİR gibi) 3 dernekler de vardı.

O tarihlerde bizim de üyesi olduğumuz Eğitimciler Birliği (EĞİT-BİR) Derneği kurulmuştur. Diğer bütün derneklerden farkı, hiçbir çatışmaya katılmıyor, aksine, çıkması muhtemel çatışmalara engel olmaya çalışıyordu. Yani, asgarî müştereklerden hareketle, müsbet hareket etmeyi prensip olarak benimsemişti. Kısa zamanda büyük başarılar gösteren bu dernek, büyük âlâka toplayıp çok mühim ve müsbet faaliyetler serdetmiştir. (Bu gün aynı çizgide devam eden Demokrat Eğitimciler Derneği’miz, EĞİT-BİR’in bir devamıdır.)

Muhtıra döneminde bilhassa yüksek öğretimde ve üniversitelerde aralıksız süren boykotlar ve sağ-sol çatışmaları bütün hızıyla devam ediyordu. Hattâ bazı yerlerde sol görüşlü militanların muhatap bulamadıkları zaman, fraksiyon farklılığı yüzünden, (yani Sovyet Rusya yanlısı Leninciler ile Çin yanlısı Maocular veya komünist Kürtçü militanların) kendi aralarında çatışmalar oluyordu. Bu çatışmalar zamanla ortaöğretime de sıçrayarak çok daha büyütülmüştür. Böylece ülke tam bir kaosa sürüklenip, âdeta iç savaş hali yaşanıyordu.

Bu hadiseler neticesinde ülke beş binden fazla genç vatandaşını kaybetmiştir. Dolayısıyla can emniyeti kalmamıştı. Bu tedirginlik, devlet dairelerinde, iş hayatında ve toplumun diğer kesimlerinde de yaşanıyordu. Öyle ki, akşam olunca korkusundan kimse evinden çıkamıyordu. Herhangi bir vatandaş can güvenliği için savcılığa “ölümle tehdit edildiğini ihbar ettiğinde”, savcıdan “ne yapayım kardeşim, ya beni de öldürürlerse” şeklinde cevap alıyordu. Görünürde devlet otoritesi diye bir şey kalmamıştı. Vatandaş kaderiyle başbaşa bırakılmıştı.

1979 ara seçimleriyle iktidara gelen AP (Adalet Partisi) Hükümeti, ülke emniyetini sağlamak için militan anarşistlerin yuvalandıkları inleri birer birer tesbit edip, hazırlanan dosyaları Genelkurmay’a gönderir. Fakat darbe yapmayı plânlayan Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile kuvvet komutanları, vazifeleri icabı, ülkeyi bu kaostan kurtarmaları gerekirken, (Ordunun en başta gelen vazifesi) ihanet edip, ülkede oluk oluk kan akmasına seyirci kalmışlardır. 4

Ayyuka çıkan yolsuzluklar

Bu dönemde, bilhassa CHP’nin Azınlık Hükümeti zamanında, Millî Eğitim Bakanlığı eğitim ve öğretim işleriyle uğraşacağına, tamamen menfi siyasî faaliyetlere odaklanmıştı.

Okullardaki anarşik olaylara seyirci kalınıyor, Ceza Kanunu’nun 141. ve 142. Maddeleriyle yasaklanmış olan komünizm faaliyetlerine göz yumuluyordu. Diğer taraftan Af Kanunu’ndan faydalanan ve sayılarının 30 bin civarında olduğu söylenen ve pedagojik formasyondan, yani meslek maharetinden mahrum solcu militanlar, maalesef öğretmen olarak tâyin edilmişlerdir.

Bütün bunların yanı sıra, eğitim kadrolarını sol görüşlü militanlarla doldurmak için, bazı ortaokul mezunlarına uydurma lise diploması ve Eğitim Enstitüsü diploması verilip, havadan öğretmen yapılmıştır. İhdas edilen “Hızlandırılmış Eğitim” projesi ile de çok sayıda kişi öğretmen olarak tâyin edilmiştir. Bütün bu gelişmeler neticesinde eğitim bilerek ve kasıtlı olarak dinamitlenmiş oluyordu.

Hattâ bunlar yetmiyormuş gibi, “Daha da Hızlandırılmış Eğitim” projesinin hayata geçirilmesi konuşulurken, CHP Azınlık Hükümeti’nin ömrü yetmemiş ve bu proje kalmıştır.

Diğer taraftan dinine, vatanına bağlı, muhafazakâr öğretmenler ise daima baskı altında tutuluyordu. Hattâ çeşitli bahanelerle ya meslekten atılıyor veya görev değişikliğiyle uzak yerlere sürülüyordu. Bütün bu menfi gelişmelere misal verilecek olursa, bir kitap yazmak lâzım.

İşte, ta başından beri yara alan ve darbe yiye yiye bu günkü içler acısı duruma düşürülen dinamitlenmiş eğitimin hali ve pürmelali...

Dipnotlar:

1- Muhtıra kelimesi; ikaz, demeç, hatırlatma ve bildiri mânâlarında kullanılmaktadır. Muhtıranın diğer darbelerden farkı şu: Hükümetin alaşağı edilmeden eli kolu bağlanarak ordunun güdümüne sokulmasıdır. Dolayısıyla devlet idaresi, ordunun güdümüne girmiş oluyordu.

2- Sol görüşlü TÖB-DER (Türkiye Öğretmenler Derneği) ve POL-DER (Polis Derneği).

3- Sağ görüşlü ÜLKÜ-BİR (Ülkücü Öğretmenler Birliği Derneği) ve POL-BİR (Polis Birliği Derneği).

4- Orgeneral Bedrettin Demirel, muhtıra verildikten sonra basına yaptığı talihsiz açıklamasında utanmadan ve çekinmeden şunları söylemiştir: “Biz askerler, darbe ortamı olgunlaşsın diye, anarşik olaylara müdahale etmedik. Yani kuvvet ellerinde olduğu halde, her düşmanın bile yapmayacağı, binlerce insan kanının oluk oluk akmasına seyirci kalmışlardır.” Böylece, vatana ve millete ihanet ettiklerini açıkça ikrar etmiştir!