...Hayali cihan çökertir! (3)

“Geçmiş zaman olur ki hayâli cihan değer.”

Adını bilmeyenlere dahi bu güzel mısrâını 16. yüzyıldan günümüze ulaştırabilmiştir Hayâlî.

Bugün ne Hayâlî gibi tevriyeyi böylesine ustalıkla kullanan şairler kaldı; ne de dönüp baktığımızda “hayâli cihan değer” diyebileceğimiz hatıralar...

***

Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasp eden İsrailliler, Filistinli Muhenned Sufyan Reyyan’a ait 100’den fazla zeytin ağacını keserek büyük bir tahribata sebep olmuştu.

Bu haber AKP yönetiminin ÇED raporlarına rağmen vatandaşın tapulu arazilerine greyderler sokturup zeytin ağaçlarını telef ettiği şeklindeki haberleri hatırlattı.

“İncire ve zeytine yemin olsun.” (Tîn, 1).

Barışın, bolluğun ve sükûnetin simgesi olan zeytinin, tapu kayıtlı arazilerde bile kökünden sökülmesi ne yazık ki güzel vatanımızda da vuku buluyor.

Şu zeytin katliamı Kur’ân’da üzerine yemin edilen bu mübarek nimete karşı açık bir küfrandır.

3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı Kanunu açıkça “Zeytinlik sahalarında maden ocağı açılamaz.” demekteydi. Yönetim, maden ruhsatı verdiği yandaş şirketlerin kârı için para hırsıyla zeytin katliamına çanak tutmakta, köylüler ise ormanlarını, arazilerini korumak için direnmekteydi.

Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji, Muğla-Milas’taki Akbelen Ormanı’nda maden sahasını genişletmek istediği için ağaçları kesmeye kalkınca İkizköy halkı toplu direnişe geçip Akbelen Ormanı’nın yok olmasını önlemek için nöbet tutmuş, mahkemeye başvurup keşif istemişti.

Süreç devam ederken keşfin üzerine, 28 Şubat 2022’yi 1 Mart 2022’ye bağlayan gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin gölgesi düştü:

“Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik” yayımlandı. Buna göre zeytinlik alanlarda madencilik yapılmasına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı oluruyla izin verildi.

Kanada’dan Türkiye’ye Acı Bir Tezat

Kanada’da bir Türk vatandaşı, kopardığı 15-20 cm’lik dal ile lokantaya girince ihbar üzerine gelen polis, çiçekli dalı santim santim ölçüyor ve hemen ceza makbuzunu kesiyor. İtiraz edip mahkemeye başvursa cezanın katlanacağını öğrenen vatandaşımız cezayı oracıkta ödüyor.

Türkiye’de ise cezalar zeytin katliamı yapanlara değil, ormanları korumak için direnenlere kesiliyor. Tapulu zeytinlik arazilerde yüzlerce ağaç şirketlerin ve devlet güçlerinin desteğiyle kökünden sökülüyor.

Türkiye’de ormanlarımız, “enerji” ve “kalkınma” kamuflajıyla yandaş şirketlere fedâ edilirken, dünyanın gelişmiş ülkeleri küçük bir dalı bile mukaddes sayıyor.

Ünye’de, Üçpınar köylüleri de aynı zulme mâruz kalmıştı. Maden arama izni alan bir özel firma, köylünün tapu kayıtlı arazilerine girmek isteyince kadını erkeği, yaşlısı genci direnerek “ Arazimize dokundurtmayız !” dediler.

Devlet, vatandaşının arazisini savunmak yerine, maden şirketinin girişine refakat etmeyi görev bildi. Arbede çıktı, köylülere biber gazı sıkıldı, bazı vatandaşlar gözaltına alındı.

Oysa tapu ortadaydı; gene ortada kaldı!

ÇED raporu gerekli değildir” kararlarıyla çevre koruması; Resmî Gazete’de , iktidarın yayımladığı “Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Yönetmelik”le de 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı Kanunu bypass edildi.

Ve…

Asırlardır barış sembolü olan zeytin dalı bile ne yazık ki bir çatışma sembolü hâline geldi.

Yaparsa…