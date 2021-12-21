"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Anadolu yollarında Nurlu hakikatler ve yüzler (1)

21 Aralık 2021, Salı
Kasım ayının sonlarında: İzmir, Payamlı te-sislerindeki; Yetişkinler Okuma Programı’yla başladık bu defa “Hizmet seyahatimize.”

Dört günlük Payamlı programından sonra, değerli kardeşlerimiz Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Demir ve hayatını hizmete vakfetmiş olan Osman Yiğit ile daha önce planladığımız üzere, ülkenin en batıdaki hareket noktamız İzmir’den başlayıp, doğudaki son planlanan nokta Şanlıurfa ilini içine alan ve yaklaşık 5.000 km olan ve şahsî teşebbüsümüze bağlı özel bir seyahatti bu.

Ege ve Akdeniz sahil şeridiyle başlayıp, İç Anadolu, GAP Bölgesi ve Güney Akdeniz Bölgesi’ndeki 17 il, 35 ilçeyi içine alan, uzun ve geniş bir sahayı seyahat planımıza almıştık. Yol arkadaşlarımın daha önce görmediği ve merak ettiği Ege ve Akdeniz kıyı şeridini takip eden karayolu güzergâhının o tadına doyum olmayan mavi, yeşil renklerin hakim olduğu renk cümbüşünde başladık seyahatimize.

Günler önce bu seyahat planlamamızı yapmıştık. Yetişkinler Programındaki değerlendirmeleri de dikkate alarak ana amaçlarımızı birlikte şöyle tesbit etmiştik:

·Yol arkadaşlarımın Ege Bölgesi’nde daha önce bulunmadıkları ve bilmedikleri mekânları ve özellikle de Nur Mekânlarını ziyaret edip bir; “Nur mekân ve tarihi” hatırlaması yapmak.

·Küçük, büyük her mekânda bulunan ve yıllarca -farklı sebeplerle- ziyaret ve irtibat kurulamayan meslek ve meşrebimize bağlı olan değerli abi ve kardeşlerimizi bulundukları yerlerde ziyaret ve onlarla muhabbeti ve irtibatı gerçekleştirmek.

·Yetişkinler Okuma programından aldığımız haz, ders, aşk ve şevki güzergâhımız üzerindeki kardeşlerle paylaşmak.

·Ziyaret ettiğimiz değerli ağabey ve kardeşlerimizin değerli görüş ve düşüncelerini not alarak değerlendirmek.

· Pandeminin ve farklı olayların menfî tesirlerini birlikte mütalâa ederek “çözüm üretmeye yardımcı olabilir miyiz” fikrini gündemimize alıp meşrû heyetlerimizde müzakere etmek.

·Ülkenin ve cemaatimizin en önemli ve öncelikli gündemi olan gençlerimizin ve gençliğimizin, problem, dert ve zorluklarını tesbit, onları dinlemek, dikkate almak, önem vererek, birlikte çözüm aramak.

Bu dehşetli zamanda, birlikte Risale-i Nur okumalarını sürekli ve de daha önemlisi ”hazımlı hale nasıl getirebiliriz”in yollarını aramak…vb

·Bir nezaket ve prensip olarak; güzergâhımız üzerinde bulunan her ilçe, il ve bölgenin gazete temsilcisine mutlaka haber vererek hem duâ ve muhabbeti arttırmak hem de ders günleri olanlarla birlikte derste bulunup muhabbet edip, manevî iman sofrasında bulunma dileklerimizi ileterek yolumuza devam etmeyi kararlaştırmıştık.

Bu ve buna benzer daha bazı güzel duygularla, İzmir, Payamlı’dan sonra ilk durağımız Selçuk ilçesiydi. Burada çok önemli ve tarihi İsa Bey Camii’nde öğle namazını kıldık. Sonraki durağımız planladığımız gibi; Üstadımız Bediüzzaman’ın, “Risale-i Nurlar’ın avukatı” dediği, Ahmet Feyzi Kul Abi ve ailesinin mezarlarının bulunduğu Aydın ili Ortaklar ilçesi sınırları içerisindeki Çamlık Mezarlığı’nı ziyaret etmekti. Bu sakin ve müstesna Çamlık Mezarlığı’nda, elliden fazla Nur Talebesinin mezarı var. Selahattin ve Metin Akyıl abiler, aslen Balıkesirli olan doktor Mehmet Akay Abi, Nail Papatya Hoca, bir zamanlar gazetemizin İzmir Temsilciliğini yapan Koca Yusuf Abi ve daha birçok Nur Talebesinin mezarı var. Öyle görünüyor ki bu bölgelerde oturan önemli Nur Talebelerinin mezarları burada olmaya devam edecek. Çamlık Mezarlığı’ndaki Kur’ân ve duâlarımızdan sonra Aydın merkezindeki değerli bir kardeşimize kısa bir tebrik için uğrayıp kısa bir dersten sonra vedalaştık.

Hedefte Muğla vardı. Muğla’da bir gece misafirlik, muhabbet ve hizmetle ilgili ince tesbitlerle hasret giderdik. Ertesi günü, Fethiye’de hasbi bir sohbet ve beraberlikten sonra Kınık’ta bir değerli ve sadâkatli kardeşimiz, okuyucumuzla hasret giderdik. Egenin o mavi deniz manzarası ve dağların birleştiği tadına doyum olmayan manzaralarının engin ve ruha hayat veren lezzet ve hazzıyla Finike’de, babası kısa bir zaman önce vefat eden kardeşimize taziye ederek devam etti. Antalya dershanesine yatsı namazı vaktinde ulaştık. Namazı kılıp hem hazırlık hem de dinlenmeye geçtik. Çünkü sadece birkaç saatlik istirahatten sonra ertesi gün esas uzun yolculuğumuz başlayacaktı.                         

(Devam edecek)

Okunma Sayısı: 58
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail 20 dönümlük araziye el koyuyor

    Haklarımızı geri verin

    Arakanlılar için daha fazlası yapılmalı

    AB, sağlık krizlerinde toplu hareket edecek

    TL’nin değeri düşünce akın etmeye başladılar

    Çiftçilerin ödemesi imkansız

    Kovid-19, damar hastalıkları riskini arttırıyor

    'Suriye; paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi'

    Dehşet veren rapor: Pentagon'un Irak ve Suriye'deki sivil katliamları teşhir edildi

    Son 24 saatte 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 vaka gözlemlendi

    Erdoğan'dan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama

    Yaşanan sorunların kaynağı sizsiniz

    Asgari ücrette vergi bilmecesi

    Gazetecilerden Sarıkaya’ya tepki

    Sudan'daki darbe protestolarında ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Batı Karadeniz'e 'yoğun' kar yağışı uyarısı

    'Myanmar ordusu sivil katliam gerçekleştirdi'

    Hollanda, Omicron varyantıyla ilgili ek önlemlerini açıkladı

    Sırp siyasetçiler hakkında soruşturma başlatıldı

    Dünyaya döndüler

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Örtü benim, tercih benim
    Risale-i Nur'dan

    Vazifemiz, iman hakikatlerini tahkikî olarak bildirmek
    Rüstem GARZANLI

    Uhuvvet ve muhabbet tesîs edilmeli
    Nejat EREN

    Anadolu yollarında Nurlu hakikatler ve yüzler (1)
    Muzaffer KARAHİSAR

    Tarih aynasında yağmurlu bir gün
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan kâinata meydan okuyabilir mi?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Ulu’l-emr” olan yöneticilere de itaat şart mıdır?
    Orhan GÜLER

    “Komünizme karşı direnç kapitalizme karşı gösterilemedi”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Neyin peşinden gidiyoruz?
    Cevher İLHAN

    İktidarı kaybetme korkusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.