Anadolu yollarında Nurlu hakikatler ve yüzler (1)

Kasım ayının sonlarında: İzmir, Payamlı te-sislerindeki; Yetişkinler Okuma Programı’yla başladık bu defa “Hizmet seyahatimize.”

Dört günlük Payamlı programından sonra, değerli kardeşlerimiz Yönetim Kurulu Üyemiz Ali Demir ve hayatını hizmete vakfetmiş olan Osman Yiğit ile daha önce planladığımız üzere, ülkenin en batıdaki hareket noktamız İzmir’den başlayıp, doğudaki son planlanan nokta Şanlıurfa ilini içine alan ve yaklaşık 5.000 km olan ve şahsî teşebbüsümüze bağlı özel bir seyahatti bu.

Ege ve Akdeniz sahil şeridiyle başlayıp, İç Anadolu, GAP Bölgesi ve Güney Akdeniz Bölgesi’ndeki 17 il, 35 ilçeyi içine alan, uzun ve geniş bir sahayı seyahat planımıza almıştık. Yol arkadaşlarımın daha önce görmediği ve merak ettiği Ege ve Akdeniz kıyı şeridini takip eden karayolu güzergâhının o tadına doyum olmayan mavi, yeşil renklerin hakim olduğu renk cümbüşünde başladık seyahatimize.

Günler önce bu seyahat planlamamızı yapmıştık. Yetişkinler Programındaki değerlendirmeleri de dikkate alarak ana amaçlarımızı birlikte şöyle tesbit etmiştik:

·Yol arkadaşlarımın Ege Bölgesi’nde daha önce bulunmadıkları ve bilmedikleri mekânları ve özellikle de Nur Mekânlarını ziyaret edip bir; “Nur mekân ve tarihi” hatırlaması yapmak.

·Küçük, büyük her mekânda bulunan ve yıllarca -farklı sebeplerle- ziyaret ve irtibat kurulamayan meslek ve meşrebimize bağlı olan değerli abi ve kardeşlerimizi bulundukları yerlerde ziyaret ve onlarla muhabbeti ve irtibatı gerçekleştirmek.

·Yetişkinler Okuma programından aldığımız haz, ders, aşk ve şevki güzergâhımız üzerindeki kardeşlerle paylaşmak.

·Ziyaret ettiğimiz değerli ağabey ve kardeşlerimizin değerli görüş ve düşüncelerini not alarak değerlendirmek.

· Pandeminin ve farklı olayların menfî tesirlerini birlikte mütalâa ederek “çözüm üretmeye yardımcı olabilir miyiz” fikrini gündemimize alıp meşrû heyetlerimizde müzakere etmek.

·Ülkenin ve cemaatimizin en önemli ve öncelikli gündemi olan gençlerimizin ve gençliğimizin, problem, dert ve zorluklarını tesbit, onları dinlemek, dikkate almak, önem vererek, birlikte çözüm aramak.

Bu dehşetli zamanda, birlikte Risale-i Nur okumalarını sürekli ve de daha önemlisi ”hazımlı hale nasıl getirebiliriz”in yollarını aramak…vb

·Bir nezaket ve prensip olarak; güzergâhımız üzerinde bulunan her ilçe, il ve bölgenin gazete temsilcisine mutlaka haber vererek hem duâ ve muhabbeti arttırmak hem de ders günleri olanlarla birlikte derste bulunup muhabbet edip, manevî iman sofrasında bulunma dileklerimizi ileterek yolumuza devam etmeyi kararlaştırmıştık.

Bu ve buna benzer daha bazı güzel duygularla, İzmir, Payamlı’dan sonra ilk durağımız Selçuk ilçesiydi. Burada çok önemli ve tarihi İsa Bey Camii’nde öğle namazını kıldık. Sonraki durağımız planladığımız gibi; Üstadımız Bediüzzaman’ın, “Risale-i Nurlar’ın avukatı” dediği, Ahmet Feyzi Kul Abi ve ailesinin mezarlarının bulunduğu Aydın ili Ortaklar ilçesi sınırları içerisindeki Çamlık Mezarlığı’nı ziyaret etmekti. Bu sakin ve müstesna Çamlık Mezarlığı’nda, elliden fazla Nur Talebesinin mezarı var. Selahattin ve Metin Akyıl abiler, aslen Balıkesirli olan doktor Mehmet Akay Abi, Nail Papatya Hoca, bir zamanlar gazetemizin İzmir Temsilciliğini yapan Koca Yusuf Abi ve daha birçok Nur Talebesinin mezarı var. Öyle görünüyor ki bu bölgelerde oturan önemli Nur Talebelerinin mezarları burada olmaya devam edecek. Çamlık Mezarlığı’ndaki Kur’ân ve duâlarımızdan sonra Aydın merkezindeki değerli bir kardeşimize kısa bir tebrik için uğrayıp kısa bir dersten sonra vedalaştık.

Hedefte Muğla vardı. Muğla’da bir gece misafirlik, muhabbet ve hizmetle ilgili ince tesbitlerle hasret giderdik. Ertesi günü, Fethiye’de hasbi bir sohbet ve beraberlikten sonra Kınık’ta bir değerli ve sadâkatli kardeşimiz, okuyucumuzla hasret giderdik. Egenin o mavi deniz manzarası ve dağların birleştiği tadına doyum olmayan manzaralarının engin ve ruha hayat veren lezzet ve hazzıyla Finike’de, babası kısa bir zaman önce vefat eden kardeşimize taziye ederek devam etti. Antalya dershanesine yatsı namazı vaktinde ulaştık. Namazı kılıp hem hazırlık hem de dinlenmeye geçtik. Çünkü sadece birkaç saatlik istirahatten sonra ertesi gün esas uzun yolculuğumuz başlayacaktı.

(Devam edecek)