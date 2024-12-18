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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Çözüm bulan adam Bediüzzaman (1)

Nejat EREN
18 Aralık 2024, Çarşamba
Bediüzzaman Said Nursî, fikirleri ve davası, hayatı boyunca bu milletin selâmeti, barış ve huzura katkısı. İslâm’ın kalp ve gönüllerde tesisi. İnsanlık adına diğer semavî din mensupları insanlarla, diyalog ve iletişim çabası.

Mu’cizevî Kur’ân tefsiri, Risale-i Nurlar’daki, hakikatlerle insanlığın belâsı olan imansızlığa karşı başlattığı iman hareketi. “doğru İslâm”ı anlatma çabası.

Yirmi beş yaşına kadar manevî cihad mücahedesinde lâzım olacak her türlü ilim tahsiliyle vukûfiyeti. Şark’ta darülfünun (üniversite) açılması için İstanbul’a gelişi.

Otuz sekiz yaşında gönüllü alay komutanı olarak 1. Dünya Savaşı’na katılması. Esaret. Esaretten kurtulup İstanbul’a gelişi. Dört yıl İstanbul’da ilmî sohbetler, nutuklar, fikrî ve manevî irşadları. İşgalci İngilizlere karşı mücadele. Ankara’da 1. Meclis’e ihtar ve rehberlik. Van’da Erek Dağı’nda talebe eğitimi.

Burdur, Isparta, Barla sürgünleri. Barla’da Risale-i Nur Külliyatı telifinin başlaması.

Eskişehir’de başlayan anlamsız muhakemelerin vefatına kadar zulümle devamı.

Bütün sürgün ve zindanların “mahpusu iken,” “medrese-i Nuriye”ye dönüşmesi. Menfîliklerin karşısında, irade ve dik duruşla tarihe damga vuran yepyeni bir iman hareketi. “Manevî cihad” inkılâbı. Dinin siyasete ve hiçbir dünyevî işe alet edilmemesi kararlığı. 23 Mart 1960 Urfa’da fânî dünyaya veda.

Eserleriyle ilgili Türkiye’de ve dünya üniversitelerinde kürsüler açılmış. Birçok ülkede dört yüzden fazla uluslararası sempozyum ve konferans düzenlenmeye devam ediyor. Üniversite enstitü ve çeşitli branşlarda binlerce ilim adamı tarafından eserleri incelenip tebliğler ve bildiriler sunulan bir müceddid.

Hep maddî ve manevî makamların zirvelerinde dolaşan bir “Garibüzzaman.”

Zirve mekânlar: Erek Dağı, Başet, Kastamonu Kalesi, Varşova, Berlin, Sofya, İstanbul, Ankara, TBMM, Çam Dağı, Ankara Kalesi, Yuşa Tepesi,

Manevî zirveler: Ezher Üniversitesi, Emevî Camii, Daru’l-Hikmetü’l-İslâmiye.

Bediüzzaman’la sembolleşen, bu ülke, ümmet ve insanlığın kazandığı İlâhî hakikatler.

“Adalet. İntizam ve İslâmiyet ve itaatle olur.” (İ. İ’caz s. 96)

“En büyük hile, hilesizliktir.” (Mektubat, s. 69.)

“Ey kendini insan bilen insan kendini oku! Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.” (Sözler)

“İki hayatımı iki elime almışım. Tek hayatlı olan adam meydanıma çıkmasın.” (Münazarat)

“İslamiyet: akıl. Hikmet ve mantık üzerine müessestir.” (İ. İ’caz s. 102.)

“Kemalât ve şerefin mikyası İslâmiyettir.” (İ. İ’caz s. 101.)

 

Ve tatbikatlar:

· Hürriyet, hukuk, hak ve kardeşliğin vazgeçilmezliği.

· İhlas, ciddiyet, mütevazılık, gayret, dikkat, doğru mantıkın gerekliliği.

· Sıdk, samimiyet, azim, fedakârlık, müspet hareketin önemi.

· Hayır, hasanet, çalışmanın lüzumu.

· Nezaket, sabır, şefkat, merhamet, demokrat, istikametle yaşama güzelliği.

· Himmet, hürmet, saygı, ihsan, ikram, ilgi, alâka, fıtrilik, müteşebbis bir ruh cevelanı…

· Nezaket, sadelik, semavîlik, takva, meşverete dayanan bir dava.

· Manevî değerler, kültür, mertlik, cesaret.

· Yalan, hile yerine, sadakat, meşruiyet.

· Şöhret, alkış, tarafgirlik, riyaya pirim vermeyen bir duruş.

· Dünyevî makamlara önem vermeyen bir feragat.

· Topluma ve siyasete sarsılmaz bir denge ve rehberlik.

· Dünya barışı ve İslâm’ın cihanşümul inanç esaslarını hayata geçiren bir irade ve tatbikat.

· Hak ve hakikatin bükülmez iradesi.

· Zulüm karşısında yıkılmaz bir duruş.

Bütün bunları yayınlarıyla, medyada istikametle devam ettiren değerli ve tecrübeli kadrolara sahip, Yeni Asya Nur cemaati ve Yeni Asya gazetesi.

Yeni Asya ekolü; Ümmetin ve insanlığın hasret kaldığı; doğru İslâm’ı anlatma ve yaşama hizmeti kitlelere önemli bir ışık ve rehber olmuştur.

Yayıncılıkta günlük gazeteyle birlikte, özel sayılı, Yeni Asya International, Çocuklara Can Kardeş, gençlere Genç Yorum, akademisyenlere Köprü, hanımlara Bizim Aile dergileri, https://www.yeniasya.com.tr/ portalı, dijital ortamdaki e-gazetesi ve Risale-i Nur’la ilgili çok geniş bir yelpazede farklı çalışmaları ile bu manevî kervan duraklamadan hizmetlerine devam etmektedirler.

Genç Yorum Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız
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Can Kardeş Dergisi'nin internet sitesini incelemek için tıklayınız

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