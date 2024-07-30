"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Hicretin hicranı ve İslamın doğan nurlu güneşi

Nejat EREN
30 Temmuz 2024, Salı
Hicri 1446. Yılınızı tebrik ederek ve hayırlara vesile olması niyazı ile yazımıza başlayalım. 20 Eylül 622 günü, İlâhî davete icabet eden Hz. Muhammed’in (ASM) Mekke’den Medine’ye “Hicreti” aynı zamanda “Hicri Takvim” başlangıç tarihidir.

“Hicrete” aslında bir hicran ve zulümden doğsa da ilâhî emirle yepyeni nurlu ufuklara sebep olmuş, İslam güneşinin parlamasına vesile olmuştur! Kureyşlilerin inkârlarında diretmelerine karşı Taif’e yönelen Hz. Peygamber; onların da taşlamalarına maruz kalmıştı. Bu küfür ve inkârcılığa rağmen Resulullah Mekke’de tebliğ görevini sürdürdü. Bu dayanılmaz zorluklara karşı Allah’ın emri gelmiş ve Müslümanlar “Hicrete” mecbur kalmışlardı.

İnancın gereğini yerine getirmek, hayatını korumak için vatanı terk, başka bir diyara göç, inanç adına her türlü zorluğa katlanmak İslâm’a bağlılığın nişanesi! Ayetlerde cihatla birlikte anılan HİCRET. (Bakara2/218; Enfâl 8/72, 74-75; Tevbe 9/20; Nahl 16/110) (Al-i İmrân 3/195; Nahl 16/41; Hac 22/58) Hz. Peygamber’in izniyle ilk defa Âmir b. Rabia ve hanımı Leylâ Bint Ebû Hasme’nın sadakati! Mekkelileri bütün engellenmesine rağmen gizlice yapılan “Hicret!” Ömer b. Hattâb’ın, Kâbe’yi tavaf ederek iki rek‘at namaz kıldıktan sonra müşriklere meydan okuyarak alenen yola çıkma cesaretini ruhunda barındıran “Hicret!” Başlangıçta İslâm’a girenlerin yurtlarını terkedip Medine’ye “göçmelerini farz kılan Hicret!” Yeni Müslüman olanların İslâmiyet’in hükümlerini öğrenmeleri ve İslâm toplumunun çekirdeğini oluşturan Ensar ve muhacirlere destek olmalarını zaruri haline getiren. “Hicret!” Tarihî, içtimaî, iktisadî, dinî, siyasî ve hukukî yönden çok yönlü birtakım sonuçları olan “Hicret!”

Bu Hicretin Medineliler ’in İslâmiyet’e girişinde önemli bir yeri olmuştur.

HİCRET” edenlere muhacir, Medineli Müslümanlara Ensar denildi. Ensar’la muhacirler arasında kardeşlik bağı (muâhât*) kurulmuş ve bunlar birbirlerine mirasçı kılınmıştır.

HİCRETLE” Medine şehri; İslâmiyet’in çevreye kolay yayılması, merkezî konumu, müdafaaya elverişli coğrafî yapısı, kervan yollarının üzerinde bulunmasının önemi ortaya çıkmıştır.

HİCRETTEN” önce siyasî bir organizasyona sahip bulunmayan Müslümanların siyasî iktidarlarının Hâkimiyet ve faaliyet alanı ve bir yurtları olmuştur.

HİCRETTEN” sonra Hz. Peygamber İslâm devletini kurmuş, diplomatik temaslarla İslâm tarihinde yeni bir dönem başlamıştır. Medine’nin Yesrib olan adı, “fesat” anlamında olduğu için Hz. Peygamber tarafından “hoş ve güzel” mânasında Taybe veya Tâbe’ye çevrilmiş, Medîne-i Münevvere adıyla anılarak Müslümanların kurdukları devletin ilk başşehri olmuş ve bu konumunu Hz. Osman’ın şehit edildiği tarihe kadar korumuştur. Mescid-i Nebi yapılmıştır.

Hudeybiye Antlaşması (628) ile Müslüman varlığını reddeden Kureyş İslâm devletini tanımıştır. İslâmiyet yalnız bir inanç sisteminin yanında, aynı zamanda bir hayat tarzı, bir dünya görüşü olduğu, Müslümanların İslâmî hükümleri rahatlıkla yerine getirdiği, güvenlik içinde yaşamaları sağlanmıştır.

Medine’deki Evs ve Hazrec kabileleri arasında 120 yıl boyunca devam eden düşmanlık sona ermiştir. Medine’deki Yahudiler, civardaki kabileleri de içine alan, devletin ilk anayasası ve antlaşmalar yapılmıştır.

Resûl-i Ekrem, Hz. İbrâhim’in hareminden (Mekke) sonra bu yeni merkezin de harem olmasını Allah’tan niyaz etmiş, niyazının kabulü üzerine de şehrin doğusundaki Harretüvâkım ve batısındaki Harretülvebere ile güneydeki Âir (Ayr) ve kuzeydeki Küçük Sevr dağları arası şehrin harem sınırı olarak kabul edilmiştir.

Resûl-i Ekrem, Mekke’nin fethinden sonra Ensar’a karşı vefa duygusuyla hareket edip Medine’yi bırakmamış ve vefatında Mescid-i Nebevî’deki hücre-i saâdetine defnedilmiştir.

Uğradıkları baskılar yüzünden daha önce Habeşistan’a göç eden Müslümanlar bu defa ana yurtlarıyla ilgilerini tamamıyla keserek Medine’ye “HİCRET” etmişleridir.

“HİCRET!” hicranı şu anda zalimlerin hunharlığıyla en başta Filistin, Gazze ve dünyanın çeşitli bölgelerinde devam ediyor. İnşallah bu hicranların da biteceğine, yeni manevî fetih umutlarını beraberinde getireceğine inanıyoruz. Bu ümit ve inançla dualarımıza devam edelim. Hicri Yılın İslâm Ümmetine ve insanlığa rahmet ve berekete vesile olması dilek ve temennilerimle.

Okunma Sayısı: 282
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İSLAM DÜNYASINDAN DA TEPKİ YAĞIYOR - PEYGAMBERE HAKARETİ REDDEDİYORUZ

    İsrail, Gazze'de 10 bin öğrenci ile 400 öğretmeni katletti

    Bu hafta yurt genelinde hava durumu nasıl olacak?

    Lübnan’da yeni cephe açılmasın

    Üreticiyi tatmin eden bir fiyat açıklanmalı

    Halka düşman bunlar

    Uysal: İktidarın amacı gerginliği sokağa taşımak

    Kredi kart borçluların sayısı giderek artıyor

    ‘Vergi vermeyen şirketler araştırılsın’ı da reddettiler

    İş bulabilen mezunlar, asgari ücrete talim ediyor

    Sudan’da dünyanın en kötü kıtlığı yaşanıyor

    Ciddi bir kuraklık yaşıyoruz

    Deprem sonrası verilen sözler tutulmadı

    Açlık sınırı 20 bin 776 lira

    Milli okçular bronz madalya kazandı

    Orta Doğu Kiliseler Konseyi: Kabul edilemez

    Jean-Luc Melenchon: İnananları gücendirmeyin

    Yıldırım düştü 70 hayvan telef oldu

    Gazze'deki soykırımda can kaybı 39 bin 324'e yükseldi

    Afyonkarahisar'da otobüsle kamyon çarpıştı: 1 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    ‘Vergi vermeyen şirketler araştırılsın’ı da reddettiler
    Genel

    İSLAM DÜNYASINDAN DA TEPKİ YAĞIYOR - PEYGAMBERE HAKARETİ REDDEDİYORUZ
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Neden önce iman?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Prens Bismark’ı rahmetle anıyoruz
    Süleyman KÖSMENE

    Müracaatları bekliyoruz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Evet, ne zaman?
    Cevher İLHAN

    “Tahrik siyaseti”ne dönüş
    Genel

    Halka düşman bunlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.