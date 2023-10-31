Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (5)

Bütün Tecelliyât-ı İlâhiyeye Mazhar, Resulül Sekaleyn olan Hz. Muhammed’in (asm) beşer hafızasına sığmayan o manevi şahsiyetine işaret eden makamını anlamaya yardımcı olacak Risale-i Nur külliyatından derlediğimiz tespitlere devam ediyoruz:

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur’larda Hz. Muhammed’den (asm) bahsederken kullandığı mübarek isim ve sıfatlar. 1. Mevcudatın sözce en yükseğidir. 2. Mevcudattaki kemalâtın en mükemmel enmuzecidir. 3. Mevcudattaki kemâlâtın ve ahlâk-ı âliyenin misali, mümessili, timsali ve üstadıdır. 4. Misal-i muhabbettir. (a.s.m) (Muhabbet örneği) 5. Muallim-i ahlâk-ı âliyedir. Muallim-i ekberdir. (a.s.m) Muallim-i Ekmel’dir. Muallim-i Ukûldür. (a.s.m) 6. Muamma-yı hilkatin keşşafıdır. 7. Mu’cizat-ı bâhire sahibidir. 8. Muhabbet-i Rabbâniyenin misalidir. 9. Muhammed Mustafa’dır. (a.s.m) Muhammed-i Arabi’dir. (a.s.m) Muhammed-i Haşimi’dir. (a.s.m) 10. Muhammed-i Kureyşî ’dir. (a.s.m) Muhammed-ül emindir. (a.s.m) 11. Muhatab-ı Hâsstır. (a.s.m) 12. Muhbir-i sadıktır. (a.s.m) (Sadık haberci) 13. Muktedâ-yı külldür. (a.s.m) (Herkesin her konuda uyduğu, örnek aldığı kişi) 14. Muşrık parlak delildir. (İnanmayanlara en güzel delil) 15. Müezzin-i a’zâmdır. (a.s.m) (En büyük müezzin) 16. Mürebbi-i Nüfusdur. (a.s.m) 17. Mürşid-i hârikadır. (a.s.m) Mürşid-i İmanîdir. (a.s.m) Mürşid-i kâmildir. Mürşid-i mutlaktır. (a.s.m) Mürşid-i umumîdir. 18. Nâtık-ı sâdık bürhandır. 19. Nebiyy-i Akdes, (Kusur ve noksandan, mukaddes nebî) Nebiyy-i Zişan, (Şan sahibi Nebî) Resul-i Zişan’dır. 20. Nuranî bürhan-ı tevhiddir. (Allah’ın birliğine nuranî delil) 21. Onu dinleyen bütün ehl-i hakikat keşif ve tahkikle tasdik ve iman etmişlerdir. 22. Rahmeten lil-Âlemîndir. (a.s.m) 23. Rahmet-i bînihayenin kâşifi ve İlâncısıdır. Rahmet-i İlâhiyenin timsalidir. 24. Ravza-i pâk-i Ahmed’dir. (a.s.m) (En temiz bahçe) 25. Rehber-i ekberdir. Rehber-i Ekmel’dir. (a.s.m) 26. Reis-i âlem ve Reis-i muhteremdir. 27. Resul-i Müctebâ aleyhi ekmel-üt Tâhâ’dır. (Âlem Reisi Fahr-i Âlemdir) ’dır. Resul-i Rabb-il Âlemîndir. (a.s.m) Resul-i rahmandır. 28. Risâlet güneşidir. (a.s.m) 29. Saadet-i ebediye müjdecisidir. 30. Saadet-i ebediyenin en parlak bir delili ve en kati bir bürhanıdır. Böyle bir peygambere ümmet olmak şerefini doya doya yaşamak ve lâyık olmak dilek ve temennisiyle.

Okunma Sayısı: 209

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.