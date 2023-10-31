Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (5)

Bütün Tecelliyât-ı İlâhiyeye Mazhar, Resulül Sekaleyn olan Hz. Muhammed’in (asm) beşer hafızasına sığmayan o manevi şahsiyetine işaret eden makamını anlamaya yardımcı olacak Risale-i Nur külliyatından derlediğimiz tespitlere devam ediyoruz:
Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur’larda Hz. Muhammed’den (asm) bahsederken kullandığı mübarek isim ve sıfatlar.
1. Mevcudatın sözce en yükseğidir.
2. Mevcudattaki kemalâtın en mükemmel enmuzecidir.
3. Mevcudattaki kemâlâtın ve ahlâk-ı âliyenin misali, mümessili, timsali ve üstadıdır.
4. Misal-i muhabbettir. (a.s.m) (Muhabbet örneği)
5. Muallim-i ahlâk-ı âliyedir. Muallim-i ekberdir. (a.s.m) Muallim-i Ekmel’dir. Muallim-i Ukûldür. (a.s.m)
6. Muamma-yı hilkatin keşşafıdır.
7. Mu’cizat-ı bâhire sahibidir.
8. Muhabbet-i Rabbâniyenin misalidir.
9. Muhammed Mustafa’dır. (a.s.m) Muhammed-i Arabi’dir. (a.s.m) Muhammed-i Haşimi’dir. (a.s.m)
10. Muhammed-i Kureyşî ’dir. (a.s.m) Muhammed-ül emindir. (a.s.m)
11. Muhatab-ı Hâsstır. (a.s.m)
12. Muhbir-i sadıktır. (a.s.m) (Sadık haberci)
13. Muktedâ-yı külldür. (a.s.m) (Herkesin her konuda uyduğu, örnek aldığı kişi)
14. Muşrık parlak delildir. (İnanmayanlara en güzel delil)
15. Müezzin-i a’zâmdır. (a.s.m) (En büyük müezzin)
16. Mürebbi-i Nüfusdur. (a.s.m)
17. Mürşid-i hârikadır. (a.s.m) Mürşid-i İmanîdir. (a.s.m) Mürşid-i kâmildir. Mürşid-i mutlaktır. (a.s.m) Mürşid-i umumîdir.
18. Nâtık-ı sâdık bürhandır.
19. Nebiyy-i Akdes, (Kusur ve noksandan, mukaddes nebî) Nebiyy-i Zişan, (Şan sahibi Nebî) Resul-i Zişan’dır.
20. Nuranî bürhan-ı tevhiddir. (Allah’ın birliğine nuranî delil)
21. Onu dinleyen bütün ehl-i hakikat keşif ve tahkikle tasdik ve iman etmişlerdir.
22. Rahmeten lil-Âlemîndir. (a.s.m)
23. Rahmet-i bînihayenin kâşifi ve İlâncısıdır. Rahmet-i İlâhiyenin timsalidir.
24. Ravza-i pâk-i Ahmed’dir. (a.s.m) (En temiz bahçe)
25. Rehber-i ekberdir. Rehber-i Ekmel’dir. (a.s.m)
26. Reis-i âlem ve Reis-i muhteremdir.
27. Resul-i Müctebâ aleyhi ekmel-üt Tâhâ’dır. (Âlem Reisi Fahr-i Âlemdir) ’dır. Resul-i Rabb-il Âlemîndir. (a.s.m) Resul-i rahmandır.
28. Risâlet güneşidir. (a.s.m)
29. Saadet-i ebediye müjdecisidir.
30. Saadet-i ebediyenin en parlak bir delili ve en kati bir bürhanıdır.
Böyle bir peygambere ümmet olmak şerefini doya doya yaşamak ve lâyık olmak dilek ve temennisiyle.