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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (5)

Nejat EREN
31 Ekim 2023, Salı
Bütün Tecelliyât-ı İlâhiyeye Mazhar, Resulül Sekaleyn olan Hz. Muhammed’in (asm) beşer hafızasına sığmayan o manevi şahsiyetine işaret eden makamını anlamaya yardımcı olacak Risale-i Nur külliyatından derlediğimiz tespitlere devam ediyoruz:

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur’larda Hz. Muhammed’den (asm) bahsederken kullandığı mübarek isim ve sıfatlar.

1. Mevcudatın sözce en yükseğidir.

2. Mevcudattaki kemalâtın en mükemmel enmuzecidir.

3. Mevcudattaki kemâlâtın ve ahlâk-ı âliyenin misali, mümessili, timsali ve üstadıdır.

4. Misal-i muhabbettir. (a.s.m) (Muhabbet örneği)

5. Muallim-i ahlâk-ı âliyedir. Muallim-i ekberdir. (a.s.m) Muallim-i Ekmel’dir. Muallim-i Ukûldür. (a.s.m)

6. Muamma-yı hilkatin keşşafıdır.

7. Mu’cizat-ı bâhire sahibidir.

8. Muhabbet-i Rabbâniyenin misalidir.

9. Muhammed Mustafa’dır. (a.s.m) Muhammed-i Arabi’dir. (a.s.m) Muhammed-i Haşimi’dir. (a.s.m)

10. Muhammed-i Kureyşî ’dir. (a.s.m) Muhammed-ül emindir. (a.s.m)

11. Muhatab-ı Hâsstır. (a.s.m)

12. Muhbir-i sadıktır. (a.s.m) (Sadık haberci)

13. Muktedâ-yı külldür. (a.s.m) (Herkesin her konuda uyduğu, örnek aldığı kişi)

14. Muşrık parlak delildir. (İnanmayanlara en güzel delil)

15. Müezzin-i a’zâmdır. (a.s.m) (En büyük müezzin)

16. Mürebbi-i Nüfusdur. (a.s.m)

17. Mürşid-i hârikadır. (a.s.m) Mürşid-i İmanîdir. (a.s.m) Mürşid-i kâmildir. Mürşid-i mutlaktır. (a.s.m) Mürşid-i umumîdir.

18. Nâtık-ı sâdık bürhandır.

19. Nebiyy-i Akdes, (Kusur ve noksandan, mukaddes nebî) Nebiyy-i Zişan, (Şan sahibi Nebî) Resul-i Zişan’dır.

20. Nuranî bürhan-ı tevhiddir. (Allah’ın birliğine nuranî delil)

21. Onu dinleyen bütün ehl-i hakikat keşif ve tahkikle tasdik ve iman etmişlerdir.

22. Rahmeten lil-Âlemîndir. (a.s.m)

23. Rahmet-i bînihayenin kâşifi ve İlâncısıdır. Rahmet-i İlâhiyenin timsalidir.

24. Ravza-i pâk-i Ahmed’dir. (a.s.m) (En temiz bahçe)

25. Rehber-i ekberdir. Rehber-i Ekmel’dir. (a.s.m)

26. Reis-i âlem ve Reis-i muhteremdir.

27. Resul-i Müctebâ aleyhi ekmel-üt Tâhâ’dır. (Âlem Reisi Fahr-i Âlemdir) ’dır. Resul-i Rabb-il Âlemîndir. (a.s.m) Resul-i rahmandır.

28. Risâlet güneşidir. (a.s.m)

29. Saadet-i ebediye müjdecisidir.

30. Saadet-i ebediyenin en parlak bir delili ve en kati bir bürhanıdır.

Böyle bir peygambere ümmet olmak şerefini doya doya yaşamak ve lâyık olmak dilek ve temennisiyle.

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