Hz. Peygamberin tarif ve özellikleri (6)

Hz. Muhammed (ASM) hakkında Risale-i Nur külliyatı ve müellifi Bediüzzaman Hazretleri’nin özel tespitlerine bu haftada devam edelim:

1. Sahib-i Mi’racdır. (a.s.m)

2. Saltanat-ı İlâhiyyenin dellâlıdır. Saltanat-ı rububiyetin mehâsininin dellâlı seyircisidir.

3. Sebeb-i hilkat-ı Eflak’tır.

4. Semâ-i Risâletin şemsidir. Sema-yı risaletin kamer-i Münir’idir.

5. Server-i kâinattır. (a.s.m) Seyyid-i kâinattır. Seyyid-ül Âlemîndir. (a.s.m) Seyyid-ül beşerdir. (a.s.m) Seyyid-ül enamdır. Seyyid-ül Kevneyndir. (a.s.m) Seyyid-ül Mürsel’indir.

6. Sıdk ve hayır ve hakkın dellâlı ve numunesidir. Sıdk-ı Muhammed’dir. (a.s.m.)

7. Sultan-ı ervahtır. (a.s.m) Sultan-ı ezel ve Ebed’in en büyük yaveri ve elçisidir.Sultân-ül evliyadır.

8. Şâh-ı Levlâk’tır. (herşeyin yüzü suyu hürmetine yaratıldığı; Hz. Muhammed)(a.s.m)

9. Şahid-ı sadık ve burhan-ı nâtıktır.

10. Şefi-i Ruzi ceza ve Şefîu’-l Müznibîndir.

11. Şefkat ve muhabbetinin bir beliğ lisanıdır.

12. Şems-i hidayettir. (a.s.m)

13. Şeref-i nev-i insandır. (a.s.m)

14. Şu kâinat ağacının en münevver ve mükemmel meyvesidir.

15. Tebliğ ettiği ahkâmın sağlamlığına güvenerek davet eden; dünya toplansa onu bir hükmünden geri çevirip pişman edilemeyendir.

16. Terbiyesi, irşadı, nur-u şeriatiyle bütün evliya ve asfiyanın sultanı ve üstadıdır.

17. Tercüman-ı kelâm-ı ezelî ve Tercüman-ı Zişan’dır. (a.s.m.)

18. Tılsım-ı kâinatın keşşafı ve miftahıdır. Timsal-i rahmettir. (a.s.m)

19. Umum ehl-i Cennet’in reisidir.

20. Umum enbiyanın fevkinde binler mu’cizâtı, şeriatıyla, umum cin, inse şamil bir davetin sahibi ve reisidir. Umum enbiyanın mu’cizâtlarının sırrını ve ittifaklarını câmidir.

21. Umum melâikenin makbulü ve Umum mü’minlerin imamıdır.

22. Üstad-ı Â’zamdır ve Üstad-ı külldür. (a.s.m) Üstad-ı mutlak ve Üstad-ül beşerdir. (a.s.m)

23. Üstad-ı ezelîsinden ders alıp sonra ders verendir.

24. Vahdâniyet dellâlı, saadet-i ebediye müjdecisidir. Vahdâniyet-i İlâhiyenin en parlak bir delili ve en kati bir bürhanıdır. Vahdâniyet-i ilâhiyeye ve saadet-i ebediyeye bir bürhan-ı nâtık-ı sâdık ve musaddaktır.

25. Vazife ve dininde en yüksek, güzel ahlâk, en ulvî, mükemmel seciyeler, en kıymettar ve makbul hasletler bulunandır.

26. Vazife-i risaletinde, secâyâ-yı sâmiye, tebliğ ettiği şeriatta hasâil-i galiye vardır

27. Vesile-i saadet-i Dâreyndir.

28. Zât-ı Ekrem’dir ve muallâdır (a.s.m) Zat-ı kerim ve Kudsîdir. (a.s.m) Zât-ı mübarekinde ahlâk-ı âliyededir.Zât-ı mübarek ve Zât-ı nuranîdir. (a.s.m) Zat-ı şeriftir.

29. Zâtıyla, lisanıyla, delâlet-i haliyle, kaliyle kâinatın Sâniine delâlet eden, hakikat-i kâinatça musaddak ve sâdık olandır. (Doğrulanmış, gerçek olduğunda kimsenin şüphesi kalmamış,)

30. Zîşuurlar içinde en mümtaz elçidir. Zîşuurlar içinde en mümtaz imamdır. Zîşuurlar içinde en mümtaz muhatap ve en mümtaz mübelliğdir. Rabbimiz sünnet-i Seniyyesine tatbik etmeyi nasip etsin amin.