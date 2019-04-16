İhlas Risalesi üzerinde bir çalışma

İhlas, halis, içten, samimi, riyasız, karşılıksız sevgi ve bağlılık, gönül dostluğu, dürüstlük, doğruluk, bir işi sırf Allah rızası için yapma, tam odaklanma, kendini verme, kalbî, candan, açık yüreklilik.

Bediüzzaman’ın hayatında “İhlâsın” çok ayrı bir anlamı var. Bu kudsi davanın cihanşümul hale gelmesinde “İhlâsın” önemi tartışılmaz. İhlâs Risalesinin; en az onbeş günde bir okunmasının sırrıdır burada.

İhlâsa maniler; rekabet, gıpta, haset, kıskançlık, müzaheme, münakaşa, müsabaka, enaniyet, İhtilâftır. İhlâsı devam ettirme: iman, teslim, tevekkül, tesanüd, teavün, sıdk, sadakat, samimiyet, uhuvvet ile olur. İnananların, ehli dalaletin tuzaklarıyla kuvveti kaybetmeleri: ihtilaf, zillet, sefalet, çaresizlik mağlubiyetidir.

İhlâsı elde etme, yaşama ve muhafaza etme konusundaki Bediüzzaman’ın hayat çizgisi ve mahiyetini tahlil ederken, “Seyyid olmasını” asla atlamamak gerekir.

Risale-i Nurların telif edildiği: 1926- 1948 yıllar arasında mesaisini sadece imana teksif etmesi. “Kudsi İman hizmeti” dışında hiçbir dünyevî meseleye pencere açmamasına dikkat gerek! Dünyaya karşı; merak, bahis, irtibat, ilgi, alâka, iştiha, meyil, siyaseti takip etme gibi şeyler asla yok! Manevi vazife uğruna dünyayı adeta ademe mahkum etme! Sevki ilahiyle omuzuna yüklenen iman hizmetine odaklanma! İhlâsı ön planda tutup, yaşama, muhafaza etmeyle başlatılıp devam ettirilmiş bir hizmet! “Böylesi bir adama başkaları “divanedir!” der. Demişlerdir de! Vatan ve milletin saadete kavuşması için; İhlâsla ve samimi olarak çalışmak! Ne mutlu! İhlâs ve samimiyet uğruna harcanan böyle bir hayata! ( Emirdağ. Lah. sh: 11)

Nefsini suçlamak, nefsine değil, karşısındaki meslektaşına taraftar olmak.” Büyük bir fazilettir.

İhlâs Risalesinin başlangıcındaki; “Dünya ve uhrevi hizmetindeki, “En” ile başlayan dokuz madde.

Esas: “En mühim bir esas” İlâhî hükümler manzumesi olan Kur’ân ve İslâmın vazgeçilmezlerinden olan esasla başlanması calib-i dikkattir. Asıl ve esasın İhlâsla olacağının en büyük işaretidir.

Kuvvet; “En büyük kuvvet” kavramının “İhlasta” olduğunun bu risalede tespitine dikkat!

Şefaatçi, âciz, zayıf ve fakir olan insanın sebebler dünyasındaki en himayeci, “geçerli” öğesinin “İhlâs” olmasının zikredilmesi manidardır.

Metin bir nokta-i istinat: Zayıf, âciz ve yalnız olan insanoğlunun tutunacağı dal ve ciddi bir dayanağın ancak “İhlas” olması anlamlıdır.

En kısa bir tarik-i hakikat: Tarikat gerçeğinin göz ardı edilemediği İslâm Coğrafyasında bu konuda çare, “en kısa tarik-i hakikatn” ihlas olması çok ama çok manidardır.

En makbul bir duay-ı mânevi: İbadetin ruhu olan, “dua” hakikatinin ruhunu teşkil eden ancak “İhlasla” kazanılabileceği önemli bir prensiptir.

En kerametli bir vesile-i makasıt: Kolay ve sağlıklı yoldan amaca ulaşmanın;, “İhlas” olması büyük bir müjde ve rahmettir.

En yüksek bir haslet : Ahlâkın büyük ölçüde örselendiği bir ortamda, yüksek hasletin ahlâk olarak “İhlas” kelimesiyle zikredilmesi önemli bir mesajdır.

En safi bir ubudiyet : İbadetten vaz geçemeyen kullar” için, “Allah’a giden yol olarak “İhlasın” hatırlatılması da oldukça manidar bir tespittir.

Risalenin başında bahsedilen yedi farklı ayetin ve ondan sonra sıralanan dokuz esasın derin manalarını kazanıp yaşayabilmek esaslı bir samimiyet ve dikkat istiyor. Ayrıca, İhlâs Risalesinde tespit edebildiğim üç yüze yakın-karşılıklı olarak- müspet, menfi maddeler, hatırlatmalar, ikazlar ve açıklamalar var. Bunlardan başka en dikkat çekici olan; İhlâsın farklı makam ve bölümlerde on iki adet kullanımının tespiti var. İşte onlar:

Bu farklı makam kullanımlarına çok ayrı bir gözle bakmak lazımdır diye düşünüyorum.

1- Samimi İhlâs,

2- Sırrı İhlâs,

3- İhlâs Kuvveti,

4- Tam İhlâs,

5- İhlâsı Zedelemek,

6- İhlâsı Kırmak,

7- İhlâsı Kazanmak,

8-İhlâs-ı Tam,

9-İhlâsı Zedelemek,

10-İhlâsı Etem,

11-Hakikati İhlâs,

12-İhlâsı Tamme, Hizmet faaliyetleri için “fabrika” benzetmesi. “Hakiki kardeşlik, hıllet, haliliye mesleği, sırrı uhuvvet, sırrı ittihat, bilerek ihlâsı kırmak, samimi ihlâsı kırmak, rekabet kelimesi. Gıpta ve hodgamlıktan uzak olma. Onbeş günde bir okumak”… Gibi daha nice sırlar. Samimi gönülleri ve ihlâslı okumaları bekliyor!

İhlâslı ve samimi bir manevi hayat yaşayıp dostlarımızla birlikte yaşatma temenni ve niyazıyla Gelecek Leyle-i Beratinizi tebrik eder, iki cihan saadetine nail olmanızı niyaz ederim.