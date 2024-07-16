"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

İman, önemi, mahiyeti ve faydaları

Nejat EREN
16 Temmuz 2024, Salı
Aklını kullanan, kâinata bakan, insan olduğunu idrak edebilen herkes için iman: tam bir kurtuluş, saadet, huzur ve mutlu yaşamanın esasıdır.

Bu konun çok geniş özeti Bediüzzaman’ın Risale-i Nur Külliyatındadır. O kaynaktan istifade edip aldığımız notları paylaşmak istedik. 

Çünkü iman:  

İnsanın acizliğine, fakirliği, hadsiz ihtiyaçları, bitmeyen arzuları, bunca musibetlere, düşmanlara karşı dayanacağı, yardım noktası, yalnız ve yalnız Sâni-i Âlemi tanımak, ona, âhirete inanmak ve tasdik etmekten başka çaresi olmadığını bildiriyor!  

Âhiretin meyveleri ve neticelerini gösteriyor. 

Allah’a itaatı, dinin emirlerine bağlanarak ahlâksızlıktan korumayı hatırlatıyor. 

Bütün eşya arasında hakikî bir uhuvveti, ittihad rabıtalarını tesis ediyor. 

Çok büyük bir saadet, ni’met, lezzet ve rahat hazinesi olduğunu anlatıyor.  

Dünyada dahi bir nevi cennet lezzetini herkesin hayatında temin edebileceğini ders veriyor.   

Gaflet, sefahat, nefsin hevesleri, gayrı meşruluk ve tiryakiliklerinin tesirini kırıyor.  

Geçmiş ve gelecek zamana nüfuz edemeyen insandaki cüz-i ihtiyarînin dizginini cismin elinden alıp kalbe ve ruha teslim ediyor.  

Gerçek mânada sıdk, doğruluk, mânevi huzur olduğunu anlatıyor.  

Günah, kusur, musibet ve sıkıntılara karşı insanı dua ve niyaza yöneltiyor.  

Hakikatlerinin yüksek bir ibadet, sevap ve hasene olduğu müjdesini veriyor.  

Hakikî bütün elem dalâlette, bütün lezzetin imanda olduğunu ispat ediyor. 

Haklı hürriyetten hakkıyla istifade etmenin ancak imanın yardımıyla olabileceğini tavsiye ediyor.   

Hayata hayat olursa, geçmiş ve gelecek zamanlar, onun nuruyla ışıklanacağını ve vücud bulacağını söylüyor. 

Her bir cismin lisan-ı haliyle hâlıkına tesbihat yapmakta olduğunu gösteriyor. 

İnsanı hakiki insan ve sultan ettiğini, insanın asıl vazifesinin îmân ve dua olduğunu ders veriyor.  

İnsanı hakkıyla hürriyetine kavuşturduğunu, Allah’a abd ve hizmetkâr ettiğini hatırlatıyor.   

İnsanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifedar lâtife ve hislerini mükemmelleştiriyor.   

İnsanın kalbinde öyle bir manevi kuvvet meydana getiriyor ki, insan, o kuvvetle her musibete karşı koyabileceğine dikkat çekiyor.  

İslâmiyetin daimî saadetiyle mutluluk yollarını açtığını bildiriyor. 

Kadere iman edenin gamlardan kurtulacağını hatırlatıyor.  

Kalbin bir mânevî tûba-i Cennet çekirdeği taşıdığını haber veriyor.  

Kalpte, kafada daimî bir manevî yasakçı bıraktığından, fena meyil, his, nefisten çıktıkça, ‘yasaktır!’ diyerek kaçırtıyor. 

Muhabbeti insana vermekle, sonsuz bir sofra-i nimet, saadet ve lezzet ihsan edildiğini hatırlatıyor.  

Meşru lezzetlerin yok olmasından doğan üzüntüyü, misillerinin gelmekle olduklarını göstererek yok ettiğini tavsiye ediyor. 

Resul-i Ekrem’in (asm) tebliğ ettiği zaruriyat-ı diniyeyi tafsilen ve zaruriyatın gayrısını icmalen tasdik etmekten hasıl olan bir nur olduğunu ders veriyor.   

Yalnız ilimden ibaret olmadığını, imanda aynı zamanda çok lâtifelerin hisselerinin varlığından haber veriyor.   

Rabbim hakiki manada Tahkiki imanı elde edip yaşayanlardan eylemesi dilek ve temennilerimle . Amin.  

Kaynak: Risale-i Nur Külliyatından: (Sözler, Şualar, vd.)

Okunma Sayısı: 257
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze Kerbela oldu

    Kan kokusuyla doldu

    Emekliler fazlasını değil, haklarını istiyor

    Sıcaklık kaynaklı tehlikeler kapıda

    Cumhuriyetçi Parti, adaylarının Trump olduğunu duyurdu

    Katliamdan önce iyi şanslar dilemiş!

    Kepenkler bir bir kapanıyor

    Bu katliam durmalı - Bağımsız bir 'Filistin Devleti'ne ihtiyaç var

    Çok çalış, az kazan

    Rusya: ABD'de suikast girişimi "gelenek" oldu

    İsrail'in Gazze'deki ateşkes müzakerelerini ağırdan almasının 2 sebebi var

    Nepal'de kayıp 62 kişiden 11'inin cesedine ulaşıldı

    Biden: Çok kızışan siyaseti soğutmanın zamanı geldi

    Çeşme'deki yangında 3 kişi öldü - Yangınla ilgili 4 kişi gözaltına alındı

    Kuveyt: Feyleke Adası yakınında büyük miktarda petrol ve gaz bulduk

    Suikast girişimi seçimi Trump'ın lehine çevirdi

    İsrail'in saldırıları gece boyunca da devam etti

    AB için kritik haftada önemli oylamalar yapılacak

    Aydın'da kağıt fabrikasındaki yangın hâlâ kontrol altına alınamadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    15-20 Temmuz: Kemalizmi tahkim projesi
    Risale-i Nur'dan

    Hz. Hasan ve Hüseyin’in Emevîler ile mücadelesi
    Yasemin YAŞAR

    Babalar yuvalarına dönmeli-1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Kendimi kendimden çıkarsam sıfır kalmaz!
    Genel

    Kan kokusuyla doldu
    Genel

    Emekliler fazlasını değil, haklarını istiyor
    Süleyman KÖSMENE

    Köpeklerin yaşama hakkı
    M. Latif SALİHOĞLU

    ABD’de siyasî sûikastler
    Cevher İLHAN

    TÜİK’in enflasyon skandalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.