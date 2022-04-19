Risale-i Nur’da oruçla ilgili tespitler (2)

Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatında Ramazan-ı Şerif ve oruç konusundaki tespit, yorumlar, verdiği önemli ders ve mesajları değerlendirmeye devam edelim.

ORUCUN HİKMETLERİ

·Oruç; insanlardaki gaflet perdesini yırtar. Hakikati görmeye yönlendirir. Kişinin hayatını nizama sokmasına yardımcı olur.

·Oruç; Sultan-ı Ezelînin ziyafet, davet, şefkat, haşmet, Rahmetine karşı, ulvî, intizamlı bir kullukla karşılık verme şuuru verir.

·Oruç; Cenâb-ı Hakkın nimetlerinin fiyatı ve karşılığı olan şükre baktırıp, hatırlatır.

·Oruç; kuru bir parça ekmeğin bile ne kadar büyük bir nimet olduğunu ihtar eder.

·Oruç; sınıf ve makam farkı gözetmeksizin, padişahtan en fakirlere kadar herkese, bütün nimetlerin kıymetlerini takdir ve emre itaatin önemini öğretir.

·Oruç; insanın, yaşadığı dünya ve kendinin sandığı bütün maddi varlığının aslında kendine ait bir mülk olmadığını ve tamamen hür olmadığını bildirir.

ORUCUN İNSANIN ŞAHSî HAYATINA BAKAN FAYDALI YÖNLERİ

·Ramazan ve oruç, nefsin kendini hür ve serbest zannını kırar, gelişigüzel hareketini önler.

·Ramazan ve oruç, nefsin gafletini, mahiyetindeki aczi, fakrı, kusurunu gösterir.

·Ramazan ve oruç, hırsı, tamahı kırar, kötülükleri unutturur, insana Hâlıkını tanıtır.

·Ramazan ve oruç, en gafillere ve inatçılara da, açlık vasıtasıyla midesini düşündürür, zayıf vücudunun çürüklüğünü hatırlatır, merhamete ve şefkate muhtaç olduğunu ihtar eder.

·Ramazan ve oruç, dünyada âhiret sevaplarının bire bin olduğu müjdesini bağrında taşır, cennet meyvelerinin kokusunu hissettirir, Kur’an ve imanın rahmetini takdir ettirir.

·Ramazan ve oruç, âhiret ticaretinde, çok kârlı bir pazar, uhrevî hasılat olarak mümbit bir zemindir.

·Ramazan ve oruç, Allah’ın saltanatına karşı, insanlığın bir resmigeçit bayramdır.

·Ramazan ve oruç, yeme, içme noktasında nefsin gaflet ve hayvanî heveslerine bir gemdir.

·Ramazan ve oruç, bu fâni dünya ve ömrü, bâkî ve ebedî hayata döndüren bir mevsimdir.

·Ramazan ve oruç, bir gecede seksen sene bir ömür semerâtını kazandırabilir bir müjdedir.

·Ramazan ve oruç, insanın şahsî hayatı için, en mühim bir ilâç ve çok önemli bir perhizdir.

·Ramazan ve oruç, insana, helâl-haram duygu şuuruna eriştirir.

·Ramazan ve oruç, insan için akıl ve şeriattan gelen emri dinleme kabiliyeti ortaya çıkartır.

·Ramazan ve oruç, insanı, sabır ve tahammüle alıştırır.

(DEVAM EDECEK)