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11 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Yeni Asya’nın hedef ve gayesi

Nejat EREN
11 Aralık 2024, Çarşamba
Yeni Asya demek, kudsî bir davanın savunucusu demektir! Yeni Asya demek, sağlam ve istikametli duruş, keyfiliğe, kayırmacılığa karşı olmak demektir!

Yeni Asya demek, adalet, hukuk, demokrasinin savunulması demektir!

Yeni Asya demek, muhabbet, şefkat, merhamet demektir!

Yeni Asya demek, sevgi, yardım, dik durmak demektir!

Yeni Asya demek, kanunsuzluğa, haksızlığa, zulme karşı durmak demektir!

Yeni Asya demek, ilim, irfan, helâl dairede kalmak, haramdan uzak olmak demektir!

Yeni Asya demek, istikamet, itidal, müspet hareke, tesanüt, prensip ve meşveret demektir!

Yeni Asya demek, Risale-i Nur düsturlarına ayna olmaya, Bediüzzaman’ı ve davasını ümmete ve insanlığa tanıtma gayreti demektir!

Yeni Asya demek, doğruların yanında, yanlışların karşısında olmak demektir!

Yeni Asya demek, teröre, nefrete, ötekileştirmeye, her türlü ayırımcılığa karşı olmak demektir!

Yeni Asya demek, dinî ve manevî değerlerin hiçbir dünyevî, siyasî, şahsî işlere alet olmasına karşı olmak demektir!

Yeni Asya demek, mert duruşun, kahramanlığın, her şart ve durumda hakkı haykırması demektir!

Yeni Asya demek, vefa, güzel ahlâk, kültür, hakikatperestlik demektir!

Elli beş senedir aynı gaye ve amaç ile yoluna devam eden Yeni Asya ve onun okuyucularını bu zaman içerisinde başlarını önlerine eğdirecek bir konuma getirecek herhangi bir olay yaşanmamıştır. Rabbimize sonsuz şükürler olsun.

Bu zamanda, insanlık, ümmet, milletimiz ve bu ülkenin bütün fertlerinin çözüm bekleyen büyük sıkıntıları vardır. Bunlar: Hukuksuzluk, dünyevîleşme, zulüm, istibdat, baskı, nefret, terör ve umursamazlık, vefasızlık, tarafgirlik, ötekileştirme, ırkçılık gibi menfîliklerdir.

Akıl, kalp, ruh ve vicdanları zorlayan, bu olumsuzluk zinciri vakalara insanlık bir ümit ışığı bekliyor! Bu karanlık tabloya karşı elbette çıkar yol vardır. Bu yol, Kur’ân’ın ve sünnetin yoludur! İnsanlığa bu çıkış yolunu gösterecek, rehberlik yapacak, yol haritası toplumun beklentilerine hakikî cevap verecek, çağa uygun Kur’ân tefsirleridir. Tarih, bütün olumsuzlukların çaresini İlâhî vahiylerde olduğunu kaydetmiştir. Allah’ın kitap ve elçileri!

Son Peygamber ve elçi, Hz. Muhammed’in (asm) insanlığa getirdiği İlâhî kurtuluş çaresi Kur’ân’dır. Şu ana kadar batı medeniyeti, bütün maddî, manevî, insanî, bilimsel gücü, teknolojik kuvveti, mesaisiyle her şeyi denemiş, bazı alanlardaki düzenlemesinin dışında hırs ve maddeperestliğiyle bataklığı kurutamamıştır.

Bütün bunlar Nur talebelerine, özellikle Yeni Asya mensubu Nur Talebelerine tarihî bir sorumluluk ve görev yüklemektedir. Bu da, insanlığa örnek olacak; adalet, barış, kucaklaşma, tesanüt, uhuvvet, meşveret, düstur, ihlâs, samimiyet, hasbîliktir. Her türlü menfîliği gönül dünyalarından çıkarıp insanlığa örnek olmaktır. İnsanlık ve ümmete yepyeni ufuklar açıp denge ve istikameti hayata geçirmektir. Fert, aile, cemaat, toplum ve insanlığa örnek olacak faaliyet ve hizmetlere odaklanmaktır.

Rabbimize sonsuz şükürler elbette insan olma haysiyetiyle, hata, kusur, noksan yanlışlar olmuştur. Ama mazimizde bizim yüzümüz karartacak karanlık ve olumsuzluk tabloları yoktur, olmamıştır. Meşverete dayalı bir hizmet yürüttüğümüz için “isabet etme!” veya edememe hakikati vardır.

Dünya gündemine girmiş bir Yeni Asya farkını da bu arada nazara verelim.

“4-5 Ekim 2019 tarihlerinde İzmir Barosu’nda gerçekleştirilen Alternatif Bilişim Derneğinin düzenlediği “Yeni eşitsizlikler” temalı kongrede, 77 araştırmacı tarafından 60 bildiri sunulmuş.

Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik mezunu Netice Kübra Görentaş bu kongrede Yeni Asya’yı değerlendirerek, “Türkiye’de İslâmî Haber Sitelerinin Haber Üretim Aşamasında Dinî Kimlik Algısı” bildirisi ile yaptığı incelemenin sonucunda, “Yeni Asya’nın ise nefret ve ayrıştırıcı dilden uzak durduğunu aktarmıştır.” Bildiride, “İslâm referanslı bazı gazetelerin İslâmî değerlere dayanmadığı, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerleri yok sayacak şekilde yayın yaptıklarına dikkat çekmiş.”

“Yeni Asya internet sitesinin, yaşanan olaylarda; terör, katliam, soykırım, vb. konularda dinî kimliğin ön plana çıkarılmasının doğru olmadığını düşündüğünü vurgulayarak, haber başlıklarından oluşturduğu çalışmanın sonuç kısmında başka bir dinî muhtevalı gazetenin internet haber sitelerinin arasında ciddî söylem farklılıkları olduğunu belirtmiş.” (07.10.19 ve 14.10.2019 tarihli Yeni Asya)

Yeni Asya Gazetesi’nin tarihe mal olmuş böyle bir özelliğini de nazara vererek, Yeni Asya mensuplarının Türk medyasında böyle hakperest ve istikametli bir gazetenin varlığıyla iftihar edebileceklerini de hatırlatarak, sadece ona abone olanlar için değil bu millet ve ülke için önemli bir değer olduğunu da belirtelim.

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