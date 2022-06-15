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15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

YUHİB hizmetleri ve Fransızca Uhuvvet Risalesi

15 Haziran 2022, Çarşamba
YUHİB’in, (Yurtdışı Hizmetler Birliği) yeni bir tercüme hizmetini tanıtmak istiyoruz. YUHİB Heyeti olarak, istikrarlı ve kesintisiz Nur Hizmetlerine devam ediyoruz. Son birkaç yılda Risale-i Nurlardan değişik dillere farklı tercümeler yaptık.

En son yaptırdığımız tercüme eser Fransızca Uhuvvet Risalesidir. Fransızcası: “TRAİTE DE FRATERNİTE” dir. Kitap 83 sahifedir. Esra Kuşe kardeşimiz başta olmak üzere, Aydan Gün, Nurdan Gün, Nurcan Kılınç, Zahide Kılınç, Kevser Demirez tarafından Fransızca hakimiyeti olan kardeşlerimizin dikkatli, uzun bir süre ve emeklerinin ürünüdür. Eser, bir ihtisas heyetinin de tetkikinden geçmiştir. Kendilerini bu emek, ilgi ve mesailerinden dolayı tebrik ediyor, tercümelerin devamını bekliyoruz.

Fransızca Uhuvvet Risalesi cep boy, lüks kâğıda ve orijinal ayet, ibareler aynen muhafaza edilerek çok güzel hazırlanmış ve Yeni Asya Neşriyat adına 3000 adet bastırılmıştır. İlgi duyanlar yayınevimizden kargo ücretini ödeyerek istedikleri miktarda temin edebilirler.

YUHİB olarak şimdiye kadar tercüme ettirdiğimiz eserleri de kısaca zikredelim:

İngilizce Broşür: Bediüzzaman Said Nursî and Risale-i Nur (5,000 adet basıldı ve dağıtıldı.)

İngilizce Kitap: İttihadı İslam- İslamic Unity (3,000 adet basıldı ve 237 İslam ülkesi kurumlarına gönderildi ve dağıtıldı.)

ARAPÇA Uhuvvet Risalesi (3,000 adet basıldı ve dağıtıldı.)

ARAPÇA Hastalar Risalesi (3,000 adet basıldı ve dağıtıldı.)

ARAPÇA İttihadı İslâm (3,000 adet basıldı ve dağıtıldı.)

Ayrıca; Japonca Tabiat Risalesi, Rusça ve İspanyolca tanıtım broşürleri, İngilizce Uhuvvet Risalesi, Arapça İhlâs risalesi de hazırlanmaktadır.

Bütün bu yukarıdaki eserler, 3,000 adet olarak bastırılmış isteyen büro ve temsilcilerimize kargo ücreti mukabilinde gönderilmişti. Bundan sonra istek olursa ücreti karşılığında Neşriyat bölümüzle irtibata geçerek eserler temin edebilirler.

YUHİB’in, 2004 yılında başlayan hizmetleri, 2012’de Umumi Meşveret kararıyla sisteme girmiştir. İki ayda bir mutad meşveretlerine devam etmektedir. Bu faaliyetlerde bize; dua eden, yardımcı olan, ilgisi olan mesai arkadaşlarımıza, abilerimize, abla ve kardeşlerimize şükranlarımı arz ediyoruz.

Yurt Dışı hizmetlerinin ilhamını veren ve başlatan da yine üstad, Bediüzzaman’dır. Külliyatta kırka yakın ülkenin ismi geçiyor. Bediüzzaman sağlığında 54 ülkeye Risale-i Nurları ulaştırmıştır ve eserlerde buna yer vermiştir.

Yurt içinde tercüme çalışmaları ve meşveretlerimiz devam ederken, yurt dışı hizmetlerinde de, Avustralya, Almanya, Avusturya, Fransa, İsviçre, İsveç, İngiltere, Hollanda ile hizmet irtibatları devam ettirmektedir. Kıbrıs hizmetleri de özel ilgi alanımızdadır. Orada Yeni Asya Vakfına ait güzel bir külliye inşa edilmiş ve hizmetlere başlamıştır. Amerika’da bulunan kardeşlerimizle irtibatımız ve haftalık derslerimiz devam etmektedir.

Ayrıca, Yurtdışı dil, Akademik Eğitim ve ERASMUS programlarına giden her kademedeki talebe ve akademisyenlere, bilgi verme ve rehberlik hizmetleri veriyoruz.

Faaliyetlerimiz arasında, yurt dışı kurban hizmetleri de on senedir aralıksız devam etmektedir.

NETİCE OLARAK, İslâmiyet, Kur’an ve Risale-i Nur hizmetleri konusunda farklı grup, cemaat ve insanlar ne yapıyorsa bunları alkışlıyoruz dua ediyoruz ve Rızayı İlâhi ve ihlasla yapılan hizmetleri takdir ediyoruz. Biz de imkânlarımız ölçüsünde, bu kudsî hizmetleri yurt dışındaki muhtaç gönüllere ulaştırılmasını arzu ediyor. Bu konudaki gayretlerimizi devam ettiriyoruz.

Risale-i Nur hizmetleri; sadece Müslümanların değil bütün insanlığın her türlü problemine, derdine, sıkıntısına çare üreten bir hizmettir. Risale-i Nur külliyatı ve Bediüzzaman; yurtdışı hizmetlerinin önemini ve nasıl yapılacağı, yol haritasını göstermiştir. Bunları, İslâmın özüne uygun tercüme edilip, insanların fıtratları, zamanın şartları, bölge, millet, kültür ve inancın esaslarına, saygı göstererek en uygun şekilde tebligat ve daveti yapmaktır.

Nezaket, hakperestlik, hürriyet, adalet, paylaşım ve ötekileştirmeden insanların manevi ihtiyaçlarını ve sorularının karşılığını bulup cevaplandırmaktır. İnançla buluşturmaktır. 

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