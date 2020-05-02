ENFÜSÎ TEFEKKÜR - Hazırlayan: NİMET ORTAKAŞ

“Sûrelerin başındaki huruf-u mukatta ilâhî bir şifredir. Has abdine onlarla bazı işareti gaybiye veriyor. Kur’ândaki “elif-lam-mim, elif-lam-ra, ha-mim, kef-he -ya-ayın-sad, ya-sin” gibi mukatta harflerde pekçok şifreler var. En başta bu şifreler Muhammed’e (asm) bildirilmiş. Onun vereseleri Hz. Ali, Muhyiddin Arabi, İmam-ı Rabbani, Gazali gibi bazı zatlara da o hakikatler açılmış. Son asrın imamı Bediüzzaman’a ise tabiri caiz ise müthiş bir şekilde açılmış.

İşaratul icaz’da “Kur’ân’ın hükümleri uzun bir sûrede uzun bir sûre, kısa bir sûrede kısa bir sûre, bir âyette bir âyet, bir cümlede bir cümle, bir kelimede o kelime sin, lam, mim gibi huruf-u mukatta da irtisam eder görünür “ der.

Kur’ân Fatiha da, Fatiha besmelede, besmele “be” harfinde dercedilmiş.

Ben-i İsrail âlimlerinin bir kısmı elif-lam-mim, kef-he-ye -ayın-sad gibi mukattayı işitince “ya Muhammed! Senin ümmetinin ömrü azdır demişler. Resulûllah (asm) diğer bazı mukattayı okumuş. Daha var demiş.

Acaba hangi mukatta dünyanın ömrünün bir miktar daha uzatılmasına işaret eder?

Bu şifreli harflerin (diğer kudsî harfler gibi) okunmasıyla ve yazılmasıyla maddî ilâç gibi şifa ve başka maksatlar hasıl olabilir.

