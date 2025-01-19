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19 OCAK 2025 PAZAR - YIL: 55

Elmanın sırları

Nuray Kaya
19 Ocak 2025, Pazar
Çocuklara tefekkürler

Sevgili çocuklar, bu haftaki tefekkür yolculuğumuz en çok tükettiğimiz, hemen hemen herkesin sevdiği meyvelerden biri olan elma. Çok şükür ülkemizde bol yetiştiğinden biz de kolaylıkla tüketme imkânına sahibiz. Elma, sıradan bir meyve gibi gelse de biraz araştırma yapınca bizleri hayrete düşürecek birçok özelliğe sahip olduğunu görürüz. Sindirimi kolay, tatlı bir meyve olduğu için daha bebekken ilk tanıştığımız tatlardan biridir elma. Sağlığımız için faydaları saymakla bitmez. Böylesine faydalı bir gıdanın bu kadar lezzetli olup aynı zamanda çok çeşitli olması Rabbimizin bizi ne kadar da çok sevdiğini de gösterir. Dünya üzerinde yaklaşık 7500 çeşit elma türü vardır. Hepsinin rengi ayrı, tadı ayrı, kokusu ayrıdır. Bazıları çok tatlı ve kırmızı elma sever. Bu elmanın adı “Starking”dir. Bazıları ise yeşil ve ekşi elma sever. Bu elmanın adı ise “Granny Smith”dir. Bazıları hafif ekşi kırmızı elma sever. Bu elmanın adı “Pink Lady”dir. Bunlar elma çeşitlerinden sadece birkaçı… 

Bir elma ağacı bir yılda yaklaşık 400 elma üretebilir. Elmaların % 25 i havadan meydana gelir. Bu sayede suda yüzebilir. Dünyada en çok tüketilen meyve elmadır. Elmayı sadece meyve olarak değil birçok yerde kullanırız. Elma kurusu, elma sirkesi, elmalı kurabiye, elma reçeli, elma suyu, vb.

Elma aynı zamanda bizlere hiçbir şeyi israf etmemeyi öğretir. Bir kısmı zarar görmüş elmayı dilimleyip kurutup tüketebiliriz. Çürümeye yüz tutan elmaları temizleyip elma sirkesi elde edebiliriz. Elma sirkesini tüketebildiğimiz gibi temizliklerde de kullanabiliriz. Haydi biz de sizinle beraber bu hafta elma sirkesi yapalım. 

Gerekli malzemeler: 

l1 kilo elma,  l1 litre su, 

l5 tane nohut,  l1 kaşık bal

Elmaları yıkayıp temizliyoruz. Küp küp doğruyoruz. Cam kavanozun içine elmaları dolduruyoruz. Üstüne suyu döküyoruz. Daha çabuk mayalanması için nohut ve bal ekliyoruz. Üzerini bir tülbent ile örtüp karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz. Her gün bir kez karıştırıp 10 gün bekliyoruz. Artık sirkemiz hazır! İsterseniz su ile karıştırıp içebilirsiniz. Salatalara ekleyebilirsiniz. Temizlik yaparken, temizlik için hazırlanan suya ilâve edilerek temizlikte de kullanılabilir.

Bugünden sonra elma yerken bu bilgileri de aklımıza getirip elmayı yaratan Rabbimize şükrederek yiyelim. Başta “Bismillah” diyelim, yerken bu bilgileri düşünerek tefekkür edelim. Yedikten sonra da “elhamdülillah” diyelim. Haftaya yepyeni bir tefekkür yolculuğunda görüşmek duasıyla.

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