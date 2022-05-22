AKP’nin tahribatları yüz senede temizlenir mi?

“Sultan Süleyman-ı Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul’a getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: Hilaf-ı şeriat kanunları Avrupa’dan getirdiğin cihetle, İstanbul’a öyle bir b.k s..tın ki; o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse, yüz senede temizleyemez.”1

AKP 20 senede ne kadar değerimiz varsa yerle bir etti hattâ, yerin dibine geçirdi.

Din bir âlet oldu. O kadar ucuz kullanıldı ki, âdeta ayaklar altına alındı.

Rüşvet, hırsızlık, mallara çökme,fail-i meçhul cinayetler, mafya sıradanlaştı. Kısa zamanda zengin edilen, silahlı çete kuran ve dünyayı üzerimize salıp bizi rezil eden adamlar, el altından yurt dışına kaçırıldı.

Reza Zarrablar, SBKlar, Sedat Pekerler. Sıra Çakıcılarda.

Başlarına belâ oldu, bertaraf etmek için çeşitli planlar kuruluyor. Suriyeli, Afgan vb. memleketlerden “ensar” adı altında araya karışıp sınırı geçen, cihadistlerle ilişkin iddialar...

Daha evvel 15 Temmuz’un finansörleri deyip şeytanlaştırılan devletlerle gizli iş birliği...

Dünya arenasında karnemiz kötü olduğu gibi gri listedeyiz, bir adım sonrası kara... Neresinden tutararsanız kelin perçemi.

Bütün bunlar göz önünde cereyan ediyor da... Ya müdafiler? Her ne varsa baş göz üstüne deyip bağırlarına bastılar.

Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza siyasî mi, hukukî mi diyorsun; dinsiz deniliyor. Kavala’ya müebbet ceza insanî mi diyorsun; Soroscu deniliyor.

Bülent Arınç gibiler bile zulümlere yumuşak perdeden de olsa yanlış diyor, desen; f..cü deniliyor. Peki, madem f...cü neden garibanlar içerde, onun gibiler zirvede diyorsun; tıss...

Onca zulümler, hapisler, kanserli hastalar, tabutla tahliyeler, işinden aşından edilen KHK’lılar diyorsunuz, “e onlar terörist” deniliyor. Mahkeme fezlekelerini, iddianameleri okudunuz mu diyorsun, yargı var, deniliyor.

Kısaca din, iman, hukuk, kanun her şey darma duman.

Bu köşede bu mevzular çokca işlendiğinden şimdilik kısa kessek de tesirleri seneler boyu sürecek.

Harikulade bir şey olmazsa bir sene içerisinde sandık önümüze gelecek. Şu hâliyle AKP’nin iktidarda kalması mümkün görünmüyor. Bu ekonomi, bu iç/dış politikadaki fecaatler AKP’yi bitirecek. Fakat o giderken ardında bıraktığı tahribatlar...

Öyle değerler kaybettik ki, yüz senede ne emekler, ne çilelerle kazandıklarımız 20 senede siyaset/ hilafet (hayali) uğruna bir bir harcandı.

Dindar Anadolu insanı da dindar iktidar diye altından halının çekildiğini fark etmediği gibi safdirunluğundan iktidara destek verdi.

Bu süreçte; başörtü serbest edildi, fakat dindar gençlik yetişmediği için sadece aksesuar olarak kaldı. Cemaatler, camiler siyasetten nasibini aldığı için irtifa kaybettiginden, üniversite okuyan gençler dershaneler yerine yurtlara yönlendirildi. Dolaysıyla 80’lerde 90’larda dershanelerden yetişip dünyaya dağılarak büyük hizmetler yapanların yeri doldurulamadı. Bu boşluğu siyaseten bekleyenler bile hakiki dinin çok aşağılara indiğini kabul ediyorlar.

Velhasıl; Kanunî gibi cihan imparatoru, İlay-ı kelimatullahı üç kıtaya götürdüğü halde şeriata münafi kararlar aldığı için şeyhülislam Zenbilli Ali Efendiden çok tedib yemiştir.

Ne dersiniz, bu gün âlimler günahlara fetvacı olup, Zenbilli Ali Efendiler olmadığından bunlar başımıza gelmiş olabilir mi?

Dipnot:

1.Sikke-i Tasdik-i Gaybi

