"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

AKP’nin tahribatları yüz senede temizlenir mi?

Ömer Faruk ÖZAYDIN
22 Mayıs 2022, Pazar
“Sultan Süleyman-ı Kanunî, kesretli kırk çeşme sularını İstanbul’a getirdiği vakit, Şeyhülislâm Zenbilli Ali Efendi ona demiş: Hilaf-ı şeriat kanunları Avrupa’dan getirdiğin cihetle, İstanbul’a öyle bir b.k s..tın ki; o getirdiğin suların cümlesi üzerinden akıp geçse, yüz senede temizleyemez.”1

AKP 20 senede ne kadar değerimiz varsa yerle bir etti hattâ, yerin dibine geçirdi.

Din bir âlet oldu. O kadar ucuz kullanıldı ki, âdeta ayaklar altına alındı.

Rüşvet, hırsızlık, mallara çökme,fail-i meçhul cinayetler, mafya sıradanlaştı. Kısa zamanda zengin edilen, silahlı çete kuran ve dünyayı üzerimize salıp bizi rezil eden adamlar, el altından yurt dışına kaçırıldı.

Reza Zarrablar, SBKlar, Sedat Pekerler. Sıra Çakıcılarda.

Başlarına belâ oldu, bertaraf etmek için çeşitli planlar kuruluyor. Suriyeli, Afgan vb. memleketlerden “ensar” adı altında araya karışıp sınırı geçen, cihadistlerle ilişkin iddialar...

Daha evvel 15 Temmuz’un finansörleri deyip şeytanlaştırılan devletlerle gizli iş birliği... 

Dünya arenasında karnemiz kötü olduğu gibi gri listedeyiz, bir adım sonrası kara... Neresinden tutararsanız kelin perçemi.

Bütün bunlar göz önünde cereyan ediyor da... Ya müdafiler? Her ne varsa baş göz üstüne deyip bağırlarına bastılar.

Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza siyasî mi, hukukî mi diyorsun; dinsiz deniliyor. Kavala’ya müebbet ceza insanî mi diyorsun; Soroscu deniliyor.

Bülent Arınç gibiler bile zulümlere yumuşak perdeden de olsa yanlış diyor, desen; f..cü deniliyor. Peki, madem f...cü neden garibanlar içerde, onun gibiler zirvede diyorsun; tıss...

Onca zulümler, hapisler, kanserli hastalar, tabutla tahliyeler, işinden aşından edilen KHK’lılar diyorsunuz, “e onlar terörist” deniliyor. Mahkeme fezlekelerini, iddianameleri okudunuz mu diyorsun, yargı var, deniliyor.

Kısaca din, iman, hukuk, kanun her şey darma duman.

Bu köşede bu mevzular çokca işlendiğinden şimdilik kısa kessek de tesirleri seneler boyu sürecek.

Harikulade bir şey olmazsa bir sene içerisinde sandık önümüze gelecek. Şu hâliyle AKP’nin iktidarda kalması mümkün görünmüyor. Bu ekonomi,  bu iç/dış politikadaki fecaatler AKP’yi bitirecek. Fakat o giderken ardında bıraktığı tahribatlar...

Öyle değerler kaybettik ki, yüz senede ne emekler, ne çilelerle kazandıklarımız 20 senede siyaset/ hilafet (hayali) uğruna bir bir harcandı.

Dindar Anadolu insanı da dindar iktidar diye altından halının çekildiğini fark etmediği gibi safdirunluğundan iktidara destek verdi.

Bu süreçte; başörtü serbest edildi, fakat dindar gençlik yetişmediği için sadece aksesuar olarak kaldı. Cemaatler, camiler siyasetten nasibini aldığı için irtifa kaybettiginden, üniversite okuyan gençler dershaneler yerine yurtlara yönlendirildi. Dolaysıyla 80’lerde 90’larda dershanelerden yetişip dünyaya dağılarak büyük hizmetler yapanların yeri doldurulamadı. Bu boşluğu siyaseten bekleyenler bile hakiki dinin çok aşağılara indiğini kabul ediyorlar.

Velhasıl; Kanunî gibi cihan imparatoru, İlay-ı kelimatullahı üç kıtaya götürdüğü halde şeriata münafi kararlar aldığı için şeyhülislam Zenbilli Ali Efendiden çok tedib yemiştir.

Ne dersiniz, bu gün âlimler günahlara fetvacı olup, Zenbilli Ali Efendiler olmadığından bunlar başımıza gelmiş olabilir mi?

Dipnot:

1.Sikke-i Tasdik-i Gaybi

Okunma Sayısı: 367
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Her 10 çocuktan 1'i çalışıyor

    Basın hürriyeti demokrasinin ön şartı

    Böylesi görülmedi... Kur korumalı mevduat hesabında yük artıyor

    Tek çözüm üretimi arttırmak

    Enflasyonda üç haneye gidiyoruz

    Gençlerde mutsuzluk gittikçe artıyor

    Yeni sistemde borç üçe katlandı

    Yetişemiyoruz, borçlanıyoruz

    Pahalılık ikinci ele talebi artırıyor

    'Buyurun, ben Müslüman'ım'

    Biden ile Blinken'e Rusya'ya giriş yasağı getirildi

    İsrail, bir Filistinli genci daha öldürdü, bir kişiyi de yaraladı

    Sevilya'daki Müslümanlar: İspanyol olarak bizim Müslüman tarihimizden gurur duymamız gerekiyor

    Ukrayna'daki saldırılarda 231 çocuk öldü, 430 çocuk yaralandı

    2 bin avroya satılıyor

    Rusların dondurulan varlıkları Ukrayna'da kullanılacak

    Yüzde 71: Geçim şartları kötüleşti

    İsveç'in başkenti Stockholm'de terör yandaşları gösteri yaptı

    İktidar memur gazeteci istiyor

    Suriye: Sığınmacıları geri kabul etmiyoruz

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    AKP’nin tahribatları yüz senede temizlenir mi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şahs-ı manevî ile hizmete devam
    Ahmet BATTAL

    M. Kemal hayranlığı meselesi
    Risale-i Nur'dan

    Hayat, vahdet ve ittihadın neticesidir
    Mehmet KARA

    3Y’den sınıfta kaldılar
    İrfan Süleymanoğlu

    Kuru çubuk
    Genel

    Temsilcilerimiz toplandı
    Faruk ÇAKIR

    İş vardı da biz mi çalışmadık?
    Adnan NACİR

    Kuryemez ve KKMA
    Halil ELİTOK

    Hak temelli siyaset

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.