"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Cüce Şubat da geldi

02 Şubat 2021, Salı
2021 senesi başladı derken, ne çabuk da bir ay geçip, ikinci ay olan Şubat’a gelmişiz.

Hem bir ay, hem de birinci ay olan Ocak ayı geçmiş. Onu tâkib eden, malûmunuz, Şubat ayıdır. Bu ay için, bazıları “cüce ay” tabirini de kullanır. Peki, niye cüce aydır?

Takvimler, dünyada çeşitli şekillerde kullanılır. Müslümanların takvimi ayrı, gayr-ı müslimlerin takvimi ayrıdır. Biz Osmanlı zamanında, Müslüman olduğumuz için Hicrî takvim kullanıyorduk. Fakat Tanzimattan sonra, Avrupa’nın, bizden olmayan bazı şeyleri alındığı gibi, Hicrî takvimimizin yanına, bir de, Rumî takvim sokmuşuz. Bunları başımıza saran, tanzimat hareketlerinin mimarı Mustafa Reşid Paşa’nın, Yahudi olduğunu söyleyenler de var.

Cumhuriyetten sonra da, bir başka Mustafa Paşa tarafından, Müslüman takvimi tamamen kaldırılıp, yerine gayr-ı müslim takvimi olan, Milâdî takvimi kullanmaya başlamışız. Hicrî takvim, İslâm Peygamberinin (asm), hicret gününü başlangıç tarihi olarak esas alırken, Milâdî takvim ise, evvelâ Yahudi kavmine gönderilen, ama sonradan Hıristiyanların Peygamberi olan Hz. İsa’nın (as) doğum gününü esas almaktadır.

Zaten ayların isimlerinde de, avâm tabiriyle, gâvurca kelimeler vardır. İşte, “cüce Şubat” da, bu isimlerin verildiği iki Romalı kral tarafından budanıp, bu cüce hâle getirilmiştir. Araştırmamıza göre, tarihte yaşanan şöyle bir hâdise, Şubat ayını bu hâle getirmiştir. Ansiklopedik malûmat şöyle: “July olarak bilinen Temmuz ayı, Julius Caesar’ın adını taşır ve 31 gün sürer. Caesar’dan sonra yaşayan bir başka Roma İmparatoru Augustus da, kendi ismini, bir aya verir. Ne var ki Ağustos (Augustus’un adından) ayının 30, Caesar’ın adını taşıyan Temmuz ayının 31 çekmesini haşmetine yakıştıramayan İmparator Augustus, kendi ismiyle söylenen ayın da 31 gün sürmesini emreder. Bunun üzerine astronomlar, senenin son ayı olan Şubat’tan bir günü alıp, Ağustos ayına ekler. Böylece 30-29 gün olarak dönen Şubat ayı, 29-28 gün olarak belirlenir.” İşte, “cüce Şubat’ın” meydana gelişi böyleymiş.

Bu ay içerisinde, çok mühim hadiseler zuhur etmiştir. Başta Hz. Hatice (ra) validemiz olmak üzere, meşhur bir çok zat; Evliyasından, Padişahından v.s. bir çok meşhur zat bu ayda vefat etmiştir. Diğer hadiselerde de bayağı bir insan olduğundan, satırları fazla işgal etmemek için, bizim âlemimizde mühim olanlara kısaca temas edelim.

Bir defa, bu seneki üç aylar, bu ayın 13’ünde başlayacak İnşâallah. Bir hafta kadar sonra da, Türk matbuat tarihine altın harflerle yazılacak düzgün, hem de düpdüzgün bir gazetenin neşir hayatına başlayış günü. 21 Şubat 1970’de Bâb-ı Âlî’de zuhur eden bu âlî gazete, bizim de ilk senelerinden beri yazmaya çalıştığımız Yeni Asya.

Baharın ilk müjdecisi, yavaş yavaş kışın soğuk yüzünden sıyrılmamıza vesile olan ilk cemre, 20 Şubat’ta havaya düşüyor.

Ve hatırlanmasını bile istemediğimiz ve keşke, o cüce Şubat’ın gadrine uğrayıp, bir gün sonrasına denk gelseydi de, dört sene de bir hatıralarımızda yerini alsaydı dediğimiz, 28 Şubat 1997 alçak ve hâin, ihtilâl bozuntusu.

Evet, kendisi cüce, ama dolu dolu hadiselere şahid olan bu Şubat ayı da, İnşâallah bu sene, hayırlarla yâd edilecek, güzel günlerin geçtiği bir Şubat olarak hafızalarımızda iz bırakır.

Okunma Sayısı: 436
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarla market farkı 4'e katlandı

    28 Şubat hala devam ediyor

    Yeni yılda sağlıklı tavsiyeler

    BMGK, Myanmar gündemiyle acil toplanıyor

    ABD'den Myanmar'a yaptırım tehdidi

    'Arka arkaya üç hafta küresel vakalar düştü'

    '2022 Dünya Kupası, dolu statlarda oynanacak'

    Türkiye'de son 24 saatte 7719 vaka ve 124 ölüm gözlemlendi

    'Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitimin başlamasını kararlaştırdık'

    Kosova ve İsrail diplomatik ilişkileri başlatıyor

    İstanbul Valiliği: BÜ'deki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

    İŞKUR rakamlarıyla işsizlik tablosu

    Dünyada düşerken bizde zamlanıyor

    ABD'de son 24 saatte 112 bin vaka ve 1901 ölüm gözlemlendi

    '6 Ocak'tan sonra ABD'yi demokrasi sembolü olarak görmek çok zor

    4 ile fırtına ve soba gazı zehirlenmesi uyarısı!

    Peş peşe depremlerin ardından İzmir'de son durum?

    Tepkiler devam ediyor: Myanmar'daki darbeyi dünya böyle gördü

    Türkiye'de 2 milyonu aşkın kişi aşılandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hal ve gidiş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    28 Şubat hala devam ediyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Kirli siyaset ve seçimleri
    Ali FERŞADOĞLU

    Gökte çatlak mı var?
    Abdil YILDIRIM

    Namazın içini doldurmak
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân’ın yedi nuru ve Risale-i Nur
    Osman ZENGİN

    Cüce Şubat da geldi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbeci Nuseyrilerin Hama Katliâmı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.