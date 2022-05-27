Ey Salim! Ey zâlim, ayağa kalk!

Tabiî kalkabilirsen… Cehennem zebânîlerinin elinden, Menderes’in ah u feryadından, figânından, bedduasından kurtulabilirsen…

Evet, Türkiye Cumhuriyeti’nin, ilk hâin ve alçak ihtilâlinden bahsettiğimizi anlamışsınızdır. Altmış iki sene evvel, yine böyle güzel bir bahar gününde, dünyayı, dünyamızı karartıp, kara kışa çeviren zâlim kan içicilerden, onların Menderes’e alçakça idam kararı veren zâlim Salim Başol’dan bahsediyoruz.

Cumhuriyetin ilk senelerindeki zâlim İstiklâl Mahkemeleri ve Kel Ali gibi, mahkeme başkanlarından başka, bu 27 Mayıs mahkemesi, ikinci bir zâlim mahkeme olmuştu. Haaa, arada on senelik bir millet iktidarını eline geçiren DP ve Menderes’in, kendilerinden önce yirmi beş sene millete zulmedenlere hesap sormayıp, “devr-i sabık (geçmişten hesap sormayacağız!) yapmayacağız!” demesi, belki de onlara bu cesareti vermişti. Ama hesap sorup, zalimlerin hakkından gelseydi, belki de bu alçaklığa teşebbüs edemezlerdi. Zaten ondan sonra da bu yol açılmış; 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 15 Temmuz alçak hareketlerinin millete yaptıklarına hep şâhid olmuşuzdur.

İhtilâlci alçakların; kuklası, maşası, emir kulu Salim Başol’un, “Sizi buraya tıkayan kuvvet böyle istiyor!” kanununa (!) istinaden kanunsuzluk yapıyor, saçma sapan ve kargaları bile güldürecek iddialarla Menderes’e yükleniyordu. “Başbakanlık köşküne, tavukların tüylerini yolmak için cımbız almışsın!” Bebek davası, köpek maması davası gibi saçmalıklarla maznun sandalyesinde beyefendice, kibarca müdafaasını yapan Menderes’e yükleniyor da yükleniyordu. İstihza ediyor, hakaret ediyor ve neticede başından beri aldığı talimatı yerine getirip, koskoca bir Başbakanı ve arkadaşlarını idam ettiriyordu.

Evet, altmış iki sene evvel yapılan bu alçak zulmü unutmuyoruz. Ey Salim! Ey zalim, ayağa kalk! Hesab ver!