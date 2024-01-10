"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Hoş gelişler ola, kahraman Enver Paşa…

Osman ZENGİN
10 Ocak 2024, Çarşamba
Şaşırdınız değil mi? Evet, ben de, sizler gibi ilk duyduğumda, ilk okuduğumda şaşırmıştım. “Yahu, biz bunu böyle bilmiyorduk.

Senelerdir, ilk mekteb sıralarından beri bunu bize ‘hoş gelişler ola Mustafa Kemalpaşa’ diye öğretmişlerdi” dedim. Meğer öyle değilmiş. İşin doğrusu, başlıktaki gibiymiş.

Geçenlerde, Sarıkamış hadisenin sene-i devriyesi hatırlandı ve Enver Paşa’dan epey bahisler oldu. Askerlerimizin, soğuktan donarak ölmesinin müsebbibi olarak gösterildi. Tabii, tarih, resmî ideoloji kafasıyla yazılırsa öyle olur! Kahraman Enver Paşa, birden hâin, Filistin cebhesini bozguna uğratanlar da, olur kahraman…

Enver Paşa, tarihimizin birçok hakikî kahraman (Kâzım Paşalar, Halid, Sakallı Nureddin vs.) paşası gibi bir Paşadır. Aynı zamanda, üstad Bediüzzaman Hazretleri ile de, iyi bir dost olan kahraman Enver Paşa, Harbiye Nâzırı olduğu zaman, Üstadı, 1. Dünya harbinde, Şark cebhesinde gönüllü alay kumandanı da yapmıştır. Büyük hizmetlerinden biri de; Harb cebhesinin gazi bir tefsiri olan; İşârâtul’l-İ’caz’ı, Üstadın yeğeni Abdurrahman ve talebesi Hamza’nın gayretleriyle 1919’un başlarında “Evkaf-ı İslâmiye Matbaası”nda tâb ettirirler. Eserin kâğıt masrafını da, o zamanın (Osmanlı) Harbiye nâzırı, yani, Millî Savunma Bakanı olan Enver Paşa kendi parasıyla karşılar. İşte Enver Paşa böyle bir kahramandır. 

Gelelim başlıktaki hikâyeye: Enver Paşa, 1918 yılında Moskof zulmüne karşı Azerî Türklerine yardım etmek ve İslâm Ordusuna kumanda etmek için Batum’a gelir. Ve Azerîler, paşanın bu hareketinden dolayı da, şu sözleri yazıp, bunu da “Kahraman Enver Paşa marşı” diye de söylerler.

“Hoş gelişler ola, Kahraman Enver Paşa! Emreyle askere, Kafkas Dağları’n aşa.

Arş, arş, arş, arş ileri Marş, marş, marş ileri! Dönmez geri, Türk’ün askeri.

Cebhede mitralyöz, ayna kimin (gibi) parlıyor, Dağıstan Türkleri, bayrak açıp bekliyor!

Arş, arş, arş, arş ileri Marş, marş, marş ileri! Dönmez geri Türk’ün askeri.”

Fakat daha sonraları aradan seneler geçmiş. Kahraman Enver Paşa, 1922’de şehid edilmiş (veya ettirilmiştir) bu arada da, tarihin seyri değişmiştir. Mustafa Kemal, 1924 yılında Kars vilâyetini ziyaret etmiş, bu ziyaretten evvel, bölge halkı bu marşın sözlerini, M. Kemal’in ismi ile değiştirerek, bugünkü okunan hâle getirmiştir. İşte, milletin kafasına, çaka, çaka yerleştirilen birçok sahtekârlık gibi, bu marş da, böyle meydana getirilmiştir.

İnşâallah bir gün, memleketimiz, hakikî kahramanların hâin, olarak gösterilmesinden kurtulur.

Okunma Sayısı: 361
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yasadışı yerleşim barışı baltalıyor

    Kilise ‘Gazze için’ ayağa kalktı

    22 bin 567 emekliye 1000’er lira destek

    Rant yasası AYM'de

    Hileli raporlar zarar ettiriyor

    Kart borcu 2.5 kat arttı

    Gazetecilerin çoğu işsiz

    Erdoğan’a İstanbul’a ihanetin çetelesi soruldu mu?

    İslam karşıtı teklifi geri çekti

    İstanbul’da toplu ulaşıma yine zam

    Herzog ile Blinken Tel Aviv'de görüştü

    Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

    Artık Gazze'de sivillerin öldürülmesini durdurmalıyız

    Viyadük için açılan temel çukuruna düştüler - Aydın'daki kazada 3 kişi öldü

    Meteoroloji uyardı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor

    Netanyahu ülkeyi yönetmeye uygun değil

    Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve cemaatten 1 kişiye bıçaklı saldırı: "İki yaralının hayati tehlikesi bulunmaktadır"

    Sivillerin çoğu dışarıda uyuyor

    Malatya Pütürge'de 4,4 büyüklüğünde deprem

    Gazze’de her gün 10 çocuk bacağını kaybediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Danıştay’ın kriteri ne?
    Osman ZENGİN

    Hoş gelişler ola, kahraman Enver Paşa…
    M. Latif SALİHOĞLU

    On yıllık bir nefis muhasebesi
    Ali FERŞADOĞLU

    Kur’ân ne diyor, Müslümanlar ne yapıyor?!
    Süleyman KÖSMENE

    Bizi Rabbimize muhatap kılan sûre: Fatiha Sûresi
    Hakan Özlen

    Kızıl Maksatlar -2-
    Cevher İLHAN

    Tutturulamayan “hedefler!”
    Raşit YÜCEL

    Hayat bir hareket ve faaliyettir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Enes Uyar

    Sahabelerin faziletleri ve üstünlüğü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.