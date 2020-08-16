"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

50 milyon TL’lik yatırım, 20 bin m2'lik satış noktası

16 Ağustos 2020, Pazar 13:47
Pandemi olmasına rağmen yatırımlarına devam eden otomerkezi.net, 50 milyon TL’lik yatırımla 500 araçlık Türkiye’nin en büyük ikinci el araç tesisini açtı. Bu tesise araç almak için gelen vatandaşlar kredi, sigorta, kasko ve noter devir işlemlerini burada halledebilecek.

Pandemiye rağmen yatırımlarına ara vermeyen otomerkezi.net, 50 milyon TL’lik yatırımla 500 araçlık Türkiye’nin en büyük ikinci el araç tesisini açtı. Bu tesise araç almak için gelen vatandaşlar kredi, sigorta, kasko ve noter devir işlemlerini burada halledebilecek. Online toplantıyla otomotiv gazetecileriyle biraraya gelen otomerkezi.net'in CEO'su Ali Karakaş, yeni tesis açılışı ve ikinci el araç pazarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.  İkinci el araç satışında kurumsallaşan ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden otomerkezi.net, İstanbul Maltepe’de 20 bin metrekarelik bir alanda, toplam 500 aracı aynı anda sergileme kapasitesine sahip Türkiye’nin en büyük ikinci el araç tesisini açtı. 50 milyon TL’lik yatırım yapılan tesise gelen vatandaşlar kredi, sigorta, kasko ve noter devir işlemlerini burada halledikten aracına binip gidecek. Otomerkezi.net 2020 yılının başından bugüne kadar 6 yeni bayiyi hizmete açarak en hızlı büyüyen kurumsal ikinci el araç noktası oldu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bayi sayımızı 30’a çıkaracağız

Tesis yatırımını ve pazarı değerlendiren Otomerkezi.net'in CEO'su Ali Karakaş, Türkiye’de satılan her 1000 ikinci el araçtan 1’nin Otomerkezi.net kapılarından çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Karakaş, “Yıl sonunda bayi sayımızı 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemize yatırım yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz. 6 yılda 10 bini aşkın müşterimiz bizlerden araç satın aldı ve güncel verilerimize göre memnuniyet oranımız yüzde 97. Girdiğimiz yeni dönemle birlikte rota yeniden oluşturuluyor diyoruz ve artık yenilikçi finansman modellerimizle düşük gelirli her vatandaşımızı araç sahibi yapmayı planlıyoruz, aracı olmayan kimse kalmasın istiyoruz"dedi.

300 TL ödemelerle araç sahibi olma imkânı

Yılın ilk 6 ayında, ikinci el oto satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 20 artarak 3.9 milyona ulaştığını belirten Karakaş, “İlk 6 ayda fiyatlarda ortalama yüzde 30'ün üstünde bir fiyat artışı oldu. Aynı istikrarla satışların devam etmesi halinde ikinci el araç satışlarının yıl sonunda 8 milyonu geçecektir” diye konuştu. “Sıfır kilometre pazarında da ertelenen talep ile birlikte aslında teoride 1 milyonluk bir pazar var, her marka araç tedariği problemini çözebilirse, bu rakama ulaşmak için bir engel yok” diyen Karakaş, “Buna karşın ikinci el pazarında ise birçok değişken var. Pandemi, kur artışı, sıfır kilometre araç pazarı, tüketici alışkanlıkları ve ihtiyaçları; ülkedeki genel belirsizlik durumu hakim olduğu sürece artık fiyatlardaki artışın nereye gideceğini öngörmek mümkün değil. Bu çok net” ifadesini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Ali Karakaş, “asgari ücretlilerin de 300 TL gibi ödemelerle ikinci el araç sahibi olmaları için bir finansman modeli geliştiriyoruz” demişti. 

Recep Bozdağ / otohavadis@gmail.com

Etiketler: otomerkezi.net, CEO Ali Karakaş,
Okunma Sayısı: 59
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Depremde hasar alacak binaların yüzde 90'ı güçlendirmeyle kurtarılabilir

    İlaç firmaları rekor seviyede grip aşısı üretiyor

    THY Eylül ayı uçuş planını açıkladı

    Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni Navtex ilanı

    Lübnan Cumhurbaşkanından 'İsrail ile barışa' açık kapı

    İsrail, Filistinli balıkçıların avlanmasını yasakladı

    'BAE'nin İsrail ile anlaşması Filistin'e açık bir ihanettir'

    Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 21 milyon 617 bini aştı

    Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

    Bakan Koca: Bu sonucu bekliyorduk

    ABD Posta Hizmetleri'nden 'oylar zamanında ulaşmayabilir' uyarısı

    ABD, İran'a yeni yaptırımlar getirecek

    İsrail Gazze'ye saldırmaya devam ediyor

    Küresel salgında son 24 saat

    Fakirlik kapanına düştük

    BAE ile İsrail anlaşmasına Arap dünyasından tepki

    'Arabuluculuk teklifini kabul ettik'

    Mağaza temsilcilerimiz Barla’da toplandı

    İsrail-BAE anlaşmasına 3 ülke daha tepki gösterdi

    Karamollaoğlu'ndan Biden'ın açıklamalarına tepki

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Anayasa Mahkemesi’nden bir ikaz daha
    Genel

    'Arabuluculuk teklifini kabul ettik'
    Mehmet KARA

    İttifakı dağıtma çalışmaları!
    Faruk ÇAKIR

    Millet var, siz var mısınız?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Talihi “yaver” gidenler
    Feyzullah ERGÜN

    Hz. Ömer (ra) hakkında asılsız senaryo (1)
    Abdurrahman AYDIN

    Hayatın tadını çıkarmak
    Adnan NACİR

    Buzdolabı-buz doları-boz doları
    Ali HAKKOYMAZ

    An/la/dı/m ölüm var!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.