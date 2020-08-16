50 milyon TL’lik yatırım, 20 bin m2'lik satış noktası

Pandemi olmasına rağmen yatırımlarına devam eden otomerkezi.net, 50 milyon TL’lik yatırımla 500 araçlık Türkiye’nin en büyük ikinci el araç tesisini açtı. Bu tesise araç almak için gelen vatandaşlar kredi, sigorta, kasko ve noter devir işlemlerini burada halledebilecek.

Pandemiye rağmen yatırımlarına ara vermeyen otomerkezi.net, 50 milyon TL’lik yatırımla 500 araçlık Türkiye’nin en büyük ikinci el araç tesisini açtı. Bu tesise araç almak için gelen vatandaşlar kredi, sigorta, kasko ve noter devir işlemlerini burada halledebilecek. Online toplantıyla otomotiv gazetecileriyle biraraya gelen otomerkezi.net'in CEO'su Ali Karakaş, yeni tesis açılışı ve ikinci el araç pazarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. İkinci el araç satışında kurumsallaşan ve yatırımlarına hız kesmeden devam eden otomerkezi.net, İstanbul Maltepe’de 20 bin metrekarelik bir alanda, toplam 500 aracı aynı anda sergileme kapasitesine sahip Türkiye’nin en büyük ikinci el araç tesisini açtı. 50 milyon TL’lik yatırım yapılan tesise gelen vatandaşlar kredi, sigorta, kasko ve noter devir işlemlerini burada halledikten aracına binip gidecek. Otomerkezi.net 2020 yılının başından bugüne kadar 6 yeni bayiyi hizmete açarak en hızlı büyüyen kurumsal ikinci el araç noktası oldu.

Bayi sayımızı 30’a çıkaracağız

Tesis yatırımını ve pazarı değerlendiren Otomerkezi.net'in CEO'su Ali Karakaş, Türkiye’de satılan her 1000 ikinci el araçtan 1’nin Otomerkezi.net kapılarından çıkmasını hedeflediklerini söyledi. Karakaş, “Yıl sonunda bayi sayımızı 30'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemize yatırım yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz. 6 yılda 10 bini aşkın müşterimiz bizlerden araç satın aldı ve güncel verilerimize göre memnuniyet oranımız yüzde 97. Girdiğimiz yeni dönemle birlikte rota yeniden oluşturuluyor diyoruz ve artık yenilikçi finansman modellerimizle düşük gelirli her vatandaşımızı araç sahibi yapmayı planlıyoruz, aracı olmayan kimse kalmasın istiyoruz"dedi.

300 TL ödemelerle araç sahibi olma imkânı

Yılın ilk 6 ayında, ikinci el oto satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 20 artarak 3.9 milyona ulaştığını belirten Karakaş, “İlk 6 ayda fiyatlarda ortalama yüzde 30'ün üstünde bir fiyat artışı oldu. Aynı istikrarla satışların devam etmesi halinde ikinci el araç satışlarının yıl sonunda 8 milyonu geçecektir” diye konuştu. “Sıfır kilometre pazarında da ertelenen talep ile birlikte aslında teoride 1 milyonluk bir pazar var, her marka araç tedariği problemini çözebilirse, bu rakama ulaşmak için bir engel yok” diyen Karakaş, “Buna karşın ikinci el pazarında ise birçok değişken var. Pandemi, kur artışı, sıfır kilometre araç pazarı, tüketici alışkanlıkları ve ihtiyaçları; ülkedeki genel belirsizlik durumu hakim olduğu sürece artık fiyatlardaki artışın nereye gideceğini öngörmek mümkün değil. Bu çok net” ifadesini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan Ali Karakaş, “asgari ücretlilerin de 300 TL gibi ödemelerle ikinci el araç sahibi olmaları için bir finansman modeli geliştiriyoruz” demişti.

Recep Bozdağ / otohavadis@gmail.com