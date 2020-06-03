Bayiler ikinci el otoya kayıyor

Türkiye’nin ikinci el araç pazarı oyuncularından, Otomerkezi.net’in CEO’su Muhammed Ali Karakaş, son dönemde ikinci el oto pazarındaki değişimlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sıfır kilometre araç pazarındaki ithalat sıkıntısı ve aksayan üretim süreçlerinin yanı sıra, artan döviz kurları sebebiyle sıfır kilometre araç satışı yapan bayilerin 2. ele yöneldiğini belirtti. Artık kurumsal bir çatı altında bütüncül hizmetler veren ve dijital dünyayı yakalayanların kazanacağı yeni bir ikinci el oto dünyasının şekillendiğini ifade eden Karakaş, “Önüne geçilemez bir dijitalleşme sürecinin içindeyiz. Tüm sektörde online entegrasyonlara ve ikinci el pazarına ciddi bir eğilim söz konusu. Sıfır km bayileri dahi bu dönemde ikinci el otoya kayıyor” dedi.

İlk 5 ayda en çok A segmentinin fiyatı arttı

Tüketici alışkanlıklarının da net bir şekilde değiştiğine dikkat çeken Karakaş, “Sedan cenneti ülkemizde model, marka ve karoser tipi takıntıları da arka planda kalıyor. Küçük şehir otomobilleri işlevsellikleri sebebiyle trend oluyor. 2020 yılının ilk 5 ayına bakıldığında da talep nedeniyle fiyatı en çok artan sınıf yüzde 19,5 ile A segmenti oldu. Model yılı bazında ise ortalama yüzde 20,5 ile 2011, 2012 ve 2014 model yıllarının en çok fiyat artışına uğradığı görülüyor” dedi. Otomerkezi.net CEO’su Ali Karakaş, kuruldukları günden bu yana 6 yıl içinde 15 bin kişiyi otomobile kavuşturduklarını belirterek, düşük gelir düzeyine sahip insanları da araç sahibi yapmak üzere ciddî bir çalışma yürüttüklerini söyledi.