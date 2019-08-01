Bulgaristan Ekonomi Bakanı: Biz daha avantajlıyız

Son haftalarda Volkswagen’in yeni fabrikasını açmak üzere Türkiye’yi tercih ettiğine yönelik çıkan haberlere rağmen, Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, ülkesinin fabrika inşası konusunda Türkiye karşısında bir dizi avantajı bulunduğunu ve karar sürecinin devam ettiğini söyledi.

Yerel basına yaptığı açıklamalarda Karanikolov, “Volkswagen yönetim kurulu üyelerinin dün yaptıkları açıklamaya göre, karar süreci hâlâ devam ediyor. Türkiye’de karar kılındığına dair çıkan haberleri duyduğumuz yaklaşık bir aydır biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bulgaristan hâlâ bu yarışta. Danışmanlarla olan müzakere süreçlerimiz devam ediyor, umuyoruz ki Bulgaristan’ın hala bir şansı vardır” dedi. Bunun yanında bakan, Bulgaristan’ın Türkiye karşısında birçok avantajı olduğunu şu sözlerle vurguladı: “Onlardan üstün konumdayız, zira işletme maliyetlerimiz çok daha düşük, Avrupa Birliği üyesiyiz, yüksek kalifiye iş gücüne sahibiz ve sunduğumuz konumlar daha uygun. Bu rekabetin katılımcıları arasında fabrikaya iki faklı yer öneren tek ülke de biziz.”

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