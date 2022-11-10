"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Fiat Egea 1 milyon dedi

10 Kasım 2022, Perşembe 19:34
Fiat markasının güçlü oyuncusu Egea’nın 1 milyonuncu adedi üretildi. Tofaş Fabrikası’ndaki üretim bandından inen 1 milyonuncu Egea, hibrit motor seçenekli bir Cross oldu.

Son 6 yıldır “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olan ve 2021’de pazara sunulan dördüncü gövde tipi “Cross” ile Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Egea, 2022 yılının Mart ayından itibaren Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde yeni nesil hibrit motor seçeneğiyle Fiat showroomlarındaki yerini almıştı.

Küresel bir ürün

Fiat markasının 2019 yılından bu yana Türkiye Otomotiv Pazarının lideri olduğunu ve Egea modelinin bu başarıdaki önemli katkısına değinen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Egea, farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik gövde seçenekleri, sınıfının en üst seviyesindeki sürüş özellikleri, hibrit motor seçeneği, tasarım ve teknolojinin ayrıcalıklarına geniş kitlelerin ulaşabileceğini ispatladı. Lansmanından bugüne yenilenen, sürekli büyüyen ürün yelpazesiyle bir başarı hikayesi oldu. Türkiye’de tek olan bağlanabilirlik teknolojisi Fiat Connect liderliğimizi pekiştirdi. Egea, başından itibaren Tofaş imzasını taşıyan küresel bir ürün projesi olarak şirket tarihimizde ve otomotiv sanayiinde özel bir yere sahip” dedi.

TOFAŞ’ta üretilen 6.8 milyonuncu araç

Stellantis’in önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden olan Tofaş’ın 1,2 milyar dolar yatırımla dünya pazarlarına sunduğu Fiat Egea Ailesinin 1 milyonuncu otomobili üretildi. Tofaş Fabrikası’ndan banttan inen 1 milyonuncu Fiat Egea, “Cross Hybrid” oldu. Böylece, Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6,8 milyonu aştı. Bursa’da geliştirilip üretilerek dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç edilen Fiat Egea, ülkemizdeki rekor satışının yanı sıra, 590 bin adetlik ihracat performansıyla da Türkiye’nin otomotiv ihracatına çok önemli bir katkı sağlıyor.

Bir başarı hikayesi

Fiat’ın 2019 yılından bu yana Türkiye Toplam Otomotiv Pazarının lideri olduğuna değinen ve Egea modelinin bu başarıda önemli katkısı olduğuu söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş’ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıtan Egea’nın, pazara sunulduğu günden itibaren, tam altı yıldır “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olduğunu ve başarısını bu yıl Egea ailesine katılan yeni üyeler ve hibrit motorlu versiyonlarıyla perçinlediğini söyledi.

Kısaca Fiat Egea

Egea, ilk kez İstanbul Autoshow 2015’te dünyaya tanıtılmıştı. Başlangıçta Sedan olarak geliştirilen ve geniş iç hacmi ve şık stili ile göz dolduran modelin ismi, Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan Ege Denizi’ne atıfta bulunurken; modelin doğuşundaki rolü ile Türkiye otomotiv sanayiine de bir övgü niteliği taşımasıyla dikkat çekmişti. Sedan gövde seçeneğini takiben hatchback ve stationwagon gövdeleri de geliştirilerek pazara sunuldu. Türk tüketicilerinin beğeni ve istekleri göz önünde bulundurularak tasarlanan, geliştirilen ve satışa sunulan Fiat Egea, pazara sunumunu takip eden yıl Avrupa’da müşteri için satın alınacak en iyi otomobili belirleyen AutoBest 2016 değerlendirmesinde de Avrupa’da Yılın Otomobili seçildi. Türkiye otomotiv pazarındaki başarılı performansını her yıl artırarak sürdüren ve sürekli olarak yenilenen model ailesine, 2021 yılında eklenen Cross gövde seçeneği aynı yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçildi. 2022 yılının Ocak ayında aileye yeni bir gövde daha eklendi ve Cross Wagon tanıtıldı. Mart ayından itibaren ise Egea’nın dizel ve otomatik vitesi versiyonlarıyla beraber, Egea Hybrid, Türkiye ve dünya yollarıyla buluştu.

Etiketler: AUTOBEST 2016, CENGİZ EROLDU, CROSS WAGONFİAT, FİAT EGEA, FİAT EGEA CROSS, FİAT EGEA CROSS HYBRİD, OTOMOTİV GAZETECİLERİ DERNEĞİ, STELLANTİS, STELLANTİS GRUBU
Okunma Sayısı: 368
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB sürecini gençler sahiplenmeli

    İnşaat maliyetinde rekor artış

    Aljasem: Kimsem kalmadı

    Çocuklarınızı dijital bağımlılıktan santrançla koruyun

    Fiat Egea 1 milyon dedi

    Putin’den ahlaki değerler kararnamesi

    İltica başvurularında patlama

    Putin, G20 Zirvesi'ne katılmayacak

    UCM: Terhune'de 230 ceset çıkarıldı

    İran: Hipersonik balistik füze geliştirdik

    Fransa'da kuş gribine ilişkin karantina kararı

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    ABD: Ukrayna'da 100 binden fazla Rus askeri öldü veya yaralandı

    Gazetecileri Destekleme Komitesi: İsrail hapishanelerinde 21 Filistinli gazeteci var

    Biden: 2024'te adaylık niyetim var

    Milanovic'ten Srebrenitsa Anneleri hakkında küstah sözler

    ABD - Florida'da OHAL ilan edildi

    Ghebreyesus: Kovid-19 ölümlerinde yüzde 90 düşüş var

    BM, tahıl koridoru için Rusya ile görüşecek

    Bitlis’te art arda depremler

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ahirzaman dersleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Dolmabahçe’de neler oldu?
    Halil ELİTOK

    Hz. Ali’nin (r.a.) oğlu Hasan’a (r.a.) tavsiyeleri
    Mikail YAPRAK

    Çocuktan duy gerçeği
    Ahmet BATTAL

    Pencereyi açmanın sevabı
    Süleyman KÖSMENE

    Adalet dinin temelidir
    Ali FERŞADOĞLU

    Doktorlar diyor ki...
    Mehtap Yıldırım Yükselten

    Şeytanın ilk vesvesesi “sonsuz hayat”
    Cevher İLHAN

    AKP ve ortağının HDP çarkı
    Risale-i Nur'dan

    Hak, hileye muhtaç değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.