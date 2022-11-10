Fiat Egea 1 milyon dedi

Fiat markasının güçlü oyuncusu Egea’nın 1 milyonuncu adedi üretildi. Tofaş Fabrikası’ndaki üretim bandından inen 1 milyonuncu Egea, hibrit motor seçenekli bir Cross oldu.

Son 6 yıldır “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olan ve 2021’de pazara sunulan dördüncü gövde tipi “Cross” ile Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen Egea, 2022 yılının Mart ayından itibaren Sedan, Hatchback, Cross ve Cross Wagon gövde tiplerinde yeni nesil hibrit motor seçeneğiyle Fiat showroomlarındaki yerini almıştı.

Küresel bir ürün

Fiat markasının 2019 yılından bu yana Türkiye Otomotiv Pazarının lideri olduğunu ve Egea modelinin bu başarıdaki önemli katkısına değinen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Egea, farklı müşteri ihtiyaçlarına yönelik gövde seçenekleri, sınıfının en üst seviyesindeki sürüş özellikleri, hibrit motor seçeneği, tasarım ve teknolojinin ayrıcalıklarına geniş kitlelerin ulaşabileceğini ispatladı. Lansmanından bugüne yenilenen, sürekli büyüyen ürün yelpazesiyle bir başarı hikayesi oldu. Türkiye’de tek olan bağlanabilirlik teknolojisi Fiat Connect liderliğimizi pekiştirdi. Egea, başından itibaren Tofaş imzasını taşıyan küresel bir ürün projesi olarak şirket tarihimizde ve otomotiv sanayiinde özel bir yere sahip” dedi.

TOFAŞ’ta üretilen 6.8 milyonuncu araç

Stellantis’in önde gelen üretim ve Ar-Ge merkezlerinden olan Tofaş’ın 1,2 milyar dolar yatırımla dünya pazarlarına sunduğu Fiat Egea Ailesinin 1 milyonuncu otomobili üretildi. Tofaş Fabrikası’ndan banttan inen 1 milyonuncu Fiat Egea, “Cross Hybrid” oldu. Böylece, Tofaş’ta üretilen toplam araç sayısı da 6,8 milyonu aştı. Bursa’da geliştirilip üretilerek dünyanın pek çok farklı noktasına ihraç edilen Fiat Egea, ülkemizdeki rekor satışının yanı sıra, 590 bin adetlik ihracat performansıyla da Türkiye’nin otomotiv ihracatına çok önemli bir katkı sağlıyor.

Bir başarı hikayesi

Fiat’ın 2019 yılından bu yana Türkiye Toplam Otomotiv Pazarının lideri olduğuna değinen ve Egea modelinin bu başarıda önemli katkısı olduğuu söyleyen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Tofaş’ın üretim ve Ar-Ge gücünü yansıtan Egea’nın, pazara sunulduğu günden itibaren, tam altı yıldır “Türkiye’nin En Çok Tercih Edilen Otomobili” olduğunu ve başarısını bu yıl Egea ailesine katılan yeni üyeler ve hibrit motorlu versiyonlarıyla perçinlediğini söyledi.

Kısaca Fiat Egea

Egea, ilk kez İstanbul Autoshow 2015’te dünyaya tanıtılmıştı. Başlangıçta Sedan olarak geliştirilen ve geniş iç hacmi ve şık stili ile göz dolduran modelin ismi, Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan Ege Denizi’ne atıfta bulunurken; modelin doğuşundaki rolü ile Türkiye otomotiv sanayiine de bir övgü niteliği taşımasıyla dikkat çekmişti. Sedan gövde seçeneğini takiben hatchback ve stationwagon gövdeleri de geliştirilerek pazara sunuldu. Türk tüketicilerinin beğeni ve istekleri göz önünde bulundurularak tasarlanan, geliştirilen ve satışa sunulan Fiat Egea, pazara sunumunu takip eden yıl Avrupa’da müşteri için satın alınacak en iyi otomobili belirleyen AutoBest 2016 değerlendirmesinde de Avrupa’da Yılın Otomobili seçildi. Türkiye otomotiv pazarındaki başarılı performansını her yıl artırarak sürdüren ve sürekli olarak yenilenen model ailesine, 2021 yılında eklenen Cross gövde seçeneği aynı yıl Otomotiv Gazetecileri Derneği üyelerinin oylarıyla “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçildi. 2022 yılının Ocak ayında aileye yeni bir gövde daha eklendi ve Cross Wagon tanıtıldı. Mart ayından itibaren ise Egea’nın dizel ve otomatik vitesi versiyonlarıyla beraber, Egea Hybrid, Türkiye ve dünya yollarıyla buluştu.