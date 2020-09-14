"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ford’un sıradışı dijital lansmanı bugün

14 Eylül 2020, Pazartesi 09:41
Ford, yeni marka vizyonu “Bring on Tomorrow” ve “geleceği bugünden yaşatabilmek” için geliştirdiği yenilikçi teknolojileri ve hizmetleri sürpriz içeriklerle anlatacağı dijital lansmanı 14 Eylül’de (bugün) gerçekleştirecek.

Otomotiv dünyasının herkesi heyecanlandıran dönüşümüne liderlik eden Ford, birçok farklı mecrada yaptığı yenilikçi iletişim çalışmalarının yanında dijital alanda da sektöre yön veren farklı projelere imza atıyor. Ford,geleceğin teknolojilerini bugünden yaşatacak yeni marka vizyonu “Bring on Tomorrow – Geleceği Bugünden Yaşa” yaklaşımını 14 Eylül’de gerçekleştireceği dijital bir lansman iletanıtacak.

Ford’dan ‘Geleceği bugünden yaşa’ vizyonu

Ford’un müşteri deneyimini bir üst seviyeye taşıyan uygulaması “Ford Dijital Stüdyo” dan gerçekleşecek ilk gösterim yayını, başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu’nun moderatörlüğünde, Ford Otosan Pazarlama Müdürü Talat İşçioğlu’nun ev sahipliğinde yapılacak.

Hibrit Tourneo Custom

Türkiye’de yükselen trend SUV segmentindeki iddiasını Yeni Kuga ve Puma modelleri ile artıran Ford, bu iki yeni modelin akıllı dünyasını Doğa Rutkay ve Boran Kuzum eşliğinde takipçilerine keyifli ve sıradışı bir deneyimle anlatacak. Ticari segmentinin ilk ve tek hibrit modeli Tourneo Custom ise Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen’in yer aldığı sürpriz içerik ile sunulacak.

Akıllı şehirler

Başarılı youtuber Barış Özcan’ın Ford’un yenilikçi teknolojilerini farklı bir bakış açısı ile yorumlayacağı dijital lansmanda, markanın elektrikli, otonom ve bağlanabilir teknolojilerini barındıran otomobillerle ilgili yeni yaklaşımının yanı sıra markanın “akıllı şehirler” vizyonu ile geliştirdikleri mobilite çalışmaları da tanıtılacak.

Youtube kanalında

Ford’un akıllı bağlantı teknolojilerine ve yeni deneyimlere odaklanarak oluşturduğu vizyonu zengin içerik ve videoların sevilen isimlerle sürpriz içerikli iş birlikleri ile sunulacağı dijital lansman 14 Eylül Pazartesi günü saat 19:00’da Ford Türkiye Youtube kanalından yayınlanacak.

Teaser Link: https://www.youtube.com/watch?v=3-PFvNswDio&ab_channel=FordT%C3%BCrkiye

Etiketler: Ford, Puma, Kuga, Dijital Lansman
Okunma Sayısı: 70
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dünyada son 24 saat

    12 Eylül zihniyeti hala devam ediyor

    İşsizlik saatli bomba

    Bir yılda 36 bin soruşturma

    Haftanın maçında 3 puan Beşiktaş'ın oldu

    Hakkari'de bir asker şehit oldu

    Türkiye'de 1527 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    'Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım'

    İsrail'de halk Netanyahu'yu istifaya davet ediyor

    Taliban, barış görüşmelerine rağmen saldırılara devam ediyor

    İran'ın petrol geliri 120 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi

    İtalya Sağlık Bakanı: 6 ay daha dişimizi sıkmamız lazım

    Çin: Dünya barışına en büyük tehdit ABD

    Afrika'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 350 bini geçti

    Erzincan'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yeni tedbirler alındı

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    Prof. Dr. Toros'tan ''toz taşınımı'' uyarısı

    Hindistan, Brezilya ve Meksika'da bilanço ağırlaşıyor

    İsrail - Bahreyn 'normalleşme'sine tepkiler devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bir yılda 36 bin soruşturma
    Şükrü BULUT

    Dinî cemaatlerimiz ve korona salgını...
    M. Said ZEKİ

    Eylül’de gelirim demiştin!
    Ali FERŞADOĞLU

    Yüzde 10 darbeci, yüzde 90 hürriyetçiyi nasıl yener?
    Mehmet KARA

    İdam neden gündeme getirildi?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Karantina günlerim
    Genel

    12 Eylül zihniyeti hala devam ediyor
    Süleyman KÖSMENE

    Münafık sıfatı taşıyan münafık mıdır?
    Yeni Asya'dan Size

    Külliyat heyecanı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.