İtalyan SWM’de hedef ilk 20

Teknolojisi Alman, üretimi yeri Çin, distribütörü Rus olan İtalyan markası SWM’nin Türkiye pazarında hedefi; 2024 yılında ilk 20 marka arasında yer almak.

Recep Bozdağ - İstanbul

Bir otomotiv markası daha Türkiye pazarına giriş yaptı. Çin’in önde gelen ve hızla büyüyen otomotiv üreticilerinden Shineray Group bünyesinde yer alan SWM, Türkiye’de iki yeni SUV modelini satışa sunarak ülkemiz pazarına adım attı. Türkiye’de Atmo Grubu tarafından temsil edilen İtalyan otomotiv üreticisi SWM, C-SUV segmentinde yer alan ve fiyat-performans dengesiyle dikkat çeken SWM 01 ve G01F modelleriyle pazara girerek, 2024’ün ilk çeyreğinde de ürün gamını, 3’ü SUV ve 1’i de ticari araç olmak üzere 4 yeni modelle genişletecek. İlk olarak İstanbul ve Ankara’daki satış ve satış sonrası noktalarında hizmet vermeye başlayacak olan SWM, SUV model ailesini Türkiye’ye özel uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garantiyle satışa sunuyor. 922 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan SWM modelleri, geniş iç mekânı ve güçlü motoruyla tüketicilere hitap ediyor.

2024 hedefleri ne?

SWM’i Türkiye’de temsil eden ATMO Grubu’nun Türkiye CEO’su Anton Chernov, SWM modellerinin İtalya’da tasarlandığını vurgularken, “Araçlarımız Alman teknolojisi ve mühendisliğini kullanıyor. Yüksek donanım özelliklerine sahip SWM modelleri rakiplerine kıyasla çok daha geniş dingil mesafesi ve gövde boyutuyla da öne çıkıyor. Gerçek İtalyan tasarımının yanı sıra aracın kalitesi ve boyutlarının büyüklüğü, aile odaklı müşteriler tarafından çok sevilecek” dedi. Chernov, “G01 ve G01F’nin ön siparişlerini toplamaya bu ay başladık. İlk teslimatlar ise Ocak ayında yapılacak. Türkiye pazarında hedefimiz 2024 yılında ilk 20 marka arasında orta vadede ise ilk 10 marka arasında yer alma hedefimiz var. 2024 yılı sonuna kadar 12 farklı şehirde toplam 14 bayi açmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye çok önemli bir yer

SWM Denizaşırı Ülkeler Genel Müdürü Li Guo ise, otomobil piyasasına 2007 yılında giriş yaptıklarını belirtirken, “Beijing Çin’de SWM markası Haziran 2016 yılında ilk kez satışa sunuldu. Bağımsız tasarım AR-GE tesisimiz Milano’da, üretim fabrikalarımız da Çin ve Vietnam’da bulunuyor. Dış ticaretimizde Avrupa gelecekte bir numaralı odak noktamız olacak. Stratejik pazarlamamızda özellikle kıtalar arası köprü rolü oynadığından dolayı Türkiye çok önemli bir yer edinecek. Türk otomotiv endüstrisinin büyümesi ve gelişmesi için elimizden gelen katkıyı yapmaya hazırız. Özellikle SWM’nin Türkiye’deki başarısı için dualarımızı ediyoruz.” şeklinde konuştu.

(ayrıntılar www.otohavadis.com’da)