Jeep Compass 4xe Türkiye’de

Jeep; performans ve keyifli sürüş geleneğini bir arada sunan modeli Compass’ın hibrit motorlu versiyonu 4xe’yi Türkiye’de satışa sundu.

Jeep; performans ve keyifli sürüş geleneğini bir arada sunan modeli Compass’ın hibrit motorlu versiyonu 4xe’yi Türkiye’de satışa sundu. Jeep’in elektrifikasyon planının ilk adımı olan Compass 4xe’nin lansmanında konuşan Marka Direktörü Özgür Süslü, 2020 yılının zor şartlarında ilk 9 ayda yüzde 164 büyümeyle 3 bin 102 adet satış gerçekleştirdiklerine değindi. “Başarımızın ardında, Jeep markasının güçlü imajının yanı sıra, ürünlerimizin başarısıyla satış ve servis ağımızın yüksek hizmet kalitesi etkili oldu. Yıl başında 4 bin adet olarak belirlediğimiz satış hedefimizi 6 bin adede çıkarttık. Yılın son çeyreğindeki en önemli oyuncumuz Compass’ın da etkisiyle, Jeep markası olarak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz en iyi satış adedine imza atarak, kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Önde konumlandırılmış 1.3 litrelik içten yanmalı, 180 HP’lik benzinli motor ve altı ileri otomatik şanzımanlı Compass 4xe; arkada 60 HP gücündeki elektrikli motoruyla birlikte, toplam 240 HP’lik güce ulaşıyor. Compass 4xe; ‘S’ ve ‘Trailhawk’ olmak üzere iki donanım seviyesi, kapsamlı teknoloji ve güvenlik özellikleri, e-save modu, e-costing sürüş fonksiyonu ve easyWallbox gibi 2 saatten az bir sürede şarj çözümleri ile kullanıcılarına “hibrit SUV” deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

2 saatten kısa sürede şarj

Jeep’in 4×4 performansını güçlü bir elektrik motoru ile birleştirerek 4×4 kabiliyetini yeniden oluşturan modeli Compass’ın hibrit motorlu versiyonu 4xe Türkiye’de satışa sunuldu. Compass 4xe, elektrik motorun anlık tepkime süresini, dört tekerden çekiş gücüne hızla yansıtıp zorlu arazi koşullarında kullanıcısına üstün 4xe SUV deneyimi sağlıyor. ‘S’ ve ‘Trailhawk’ olmak üzere iki donanım seviyesi ile satışa sunulan Jeep Compass4xe; önde 180 HP’lik içten yanmalı motor, arkada 60 HP’lik elektrikli motorun da desteğiyle toplam 240 HP’lik güce ulaşıyor. Compass 4xe, kapsamlı teknoloji ve güvenlik özellikleri, e-save modu, e-costing sürüş fonksiyonuyla da öne çıkıyor. 2 saatten kısa sürede şarj imkânı sunan easy Wallbox ile halka açık ve ev tipi şarj çözümü de Compass 4xe ile birlikte kullanıcılara sunuluyor. Elektrikli motor sayesinde toplam sahip olma maliyetini de düşüren model, bugüne kadar üretilen en tutumlu Jeep olarak lanse edilirken, verimlilik, performans ve sorumluluk kavramlarını temsilen mavi renkli bir 4xe logosuyla da farkını yansıtıyor. Jeep Compass 4xe, ülkemizde 724 bin 950 TL’lik fiyatla satışa sunuluyor.

Süslü: “Yılın ilk 9 ayında satışlarını en çok artıran premium markayız”

Yılın ilk 9 ayında satışlarını en çok artıran premium marka olduklarını vurgulayan Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü, “2020 yılının zor şartlarında ilk 9 ayda yüzde 164 büyümeyle 3 bin 102 adet satış gerçekleştirdik. Başarımızın ardında, Jeep markasının güçlü imajının yanısıra, ürünlerimizin başarısıyla satış ve servis ağımızın yüksek hizmet kalitesi etkili oldu. Yıl başında 4 bin adet olarak belirlediğimiz satış hedefimizi 6 bin adede çıkarttık. Yılın son çeyreğindeki en önemli oyuncumuz Compass’ın da etkisiyle, Jeep markası olarak Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz en iyi satış adedine imza atarak, kendi rekorumuzu kırmak istiyoruz” açıklamasında bulundu. Süslü, markanın gelecek dönem ürün planında bir çok modelin yer aldığını hatırlatırken; 2022 yılında sadece SUV’lerden oluşan bir ürün gamıyla, pazarda 10 bin adetlik satış hedeflerini aşan dördüncü marka olma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini belirtti.

Zengin iç donanım

Yeni hibrit Compass 4xe’de tam LED farlar ve Bi-Xenon farlar standart olarak sunulurken, zengin bir renk yelpazesi bulunuyor. Beyaz, Buz gri, Granit gri, Jetset mavi, Gölge mavi, İtalyan mavisi, Kolorado kırmızısı, Sting gri, Karbon siyahı dışında üç katmanlı Fildişi, İtalya Mavisi ve Tekno Yeşil olmak üzere üç özel renk de sunuluyor. Jeep 4xe Compass’ın çok özel donanımları da aracı bugüne kadar üretilen en teknolojik Jeep modeli yapıyor. 7 inçlik TFT renkli ekran ve 8.4 inçlik dokunmatik ekranlı Uconnect NAV, Apple CarPlay, özelliği kabini zenginleştiriyor. Kullanıcılar 8.4” Dokunmatik ekranda da elektrikli sürüş için özel bilgilere ulaşabiliyorlar. Kokpitte yer alan yeni bir altı ileri otomatik şanzıman vites kolu ve eAWD modlarıyla güncellenen Selec-Terrain Yüzey seçme sistemi araç kullanım zevkini artırıyor. Kullanıcılar böylece; 4WD Lock, 4WD Low, Yokuş İniş Destek Sistemi ile daha hassas gaz ve direksiyon tepkilerini beraberinde getiren farklı zeminlere uygun sürüş modu Auto, Sport, Snow, Sand/Mud ve Rock modlarını sürüş koşullarına uyarlayabiliyor. S donanım versiyonunda havalandırma ızgarası, hoparlör ve orta konsolu siyah çerçeveler süslerken Trailhawk versiyonunda ise kırmızı çerçeveler devreye giriyor. Jeep Compass 4xe, 428 litrelik bagaj kapasitesini de sağlıyor.

Enerji geri kazanımı varyasyonları

Fren anında enerji geri kazanımı; yavaşlama veya fren esnasında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek enerji geri kazanımı sağlıyor. Şanzıman sürüş konumundayken etkin olan E-Costing; gaz pedalından ayağın kaldırılmasıyla motor freni yerine devreye girerek yavaşlama anında enerji geri kazanımı sağlıyor. Fren yoğunluğu, gösterge ekranındaki beyaz ve yeşil renkler olmak üzere iki farklı seviyede etkinleştirilebiliyor. Sürücü tarafından daha yoğun fonksiyon etkinleştirilmesiyle, fren enerjisi geri kazanım sistemi kalibrasyonu, süzülme anında, yani sürücü gaz pedalına basmadığında daha yoğun çalışıyor. Sistem bu durumda standart fren enerjisi geri kazanımına göre hızı daha çabuk düşürüyor ve batarya kitine iletmek üzere daha fazla elektrik üretiyor.

Kaynak: http://www.otohavadis.com