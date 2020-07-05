Otomobil alıcıları otomatik vites tercih ediyor

Türkiye'de bu yılın ocak-haziran döneminde satılan 203 bin 595 otomobilin 141 bin 750'sini otomatik vites araçlar oluşturdu.

Türkiye'de bu yılın ilk yarısında satılan her 10 otomobilden 7'si otomatik vites araçlardan oluştu. Günümüzde otomobil satın alırken, yakıt ve motor tipi önemli bir rol oynuyor. Aracın şanzıman tipi de otomobilseverlerin tercihlerinde önemli bir rol oynuyor. Özellikle yoğun şehir içi trafikte konforlu bir sürüş sunan otomatik vites otomobillere ilgi giderek artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, bu yılın ilk 6 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 30,2 artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Sadece otomobil satışlarına bakıldığında, pazar, yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 30,2 artarak 203 bin 595 adet seviyesinde kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 30,2 artarak 50 bin 473 adede ulaştı. AA

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