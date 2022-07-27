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28 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Otomobil sahipliğinde Avrupa sonuncusuyuz

27 Temmuz 2022, Çarşamba 20:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonominin yolunda olduğuna ikna etmek için sürekli ‘her evde araba var’ diyor, ancak veriler Türkiye’nin Avrupa otomobil liginde son sırada yer aldığını gösteriyor.

Eurostat’ın açıkladığı son verilere göre, Avrupa’da bin kişiye düşen otomobil sayısı 560. Türkiye’de ise bin kişiye 157 otomobil düşüyor ve bu sayı ile Türkiye tüm Avrupa ülkeleri arasında otomobil sahipliğinde en son sırada yer alıyor. Sözcü’nün haberine göre, Türkiye’de 157 olan bin kişiye düşen otomobil sayısı Romanya’nın bile yarısında. Son verilere göre Romanya’da bin kişiye 379 otomobil düşüyor. İzlanda’da bin kişiye 731, İtalya’da bin kişiye 670 otomobil düşüyor. Avrupa’da otomobil sahipliğinde ilk 10 ülke şöyle: Liechtenstein: 779, İzlanda: 731, Lüksemburg: 682, İtalya: 670, Polonya: 664, Finlandiya: 652, Kıbrıs Rum Kesimi: 645, Estonya: 608, Malta: 597, Almanya: 580.

Türkiye’de bin kişiye 254 araç düşerken...

Türkiye, 1.000 kişiye düşen 2 tekerlekliler hariç toplam araç sayısında da dünyada 2. ligde yer alıyor. Türkiye’de bin kişiye 254 araç düşerken, ABD’de bin kişiye 868, Finlandiya’da 790 araç düşüyor. Türkiye ekonomik olarak kendisinden geride ülkelerden bile düşük araç sahipliği oranına sahip. Lübnan’da bin kişiye düşen araç sayısı 295, Surinam’da 446, Bahreyn’de 430, Bosna Hersek’te 345.

Haber Merkezi

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