"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

Otomotivde Ocak-Eylül döneminin lideri Renault

06 Ekim 2019, Pazar 12:18
Ocak-Eylül 2019 döneminde 42 bin 792 adetlik satış performansı kaydeden Renault'yu az farkla Fiat takip ederken, Volkswagen üçüncü, Ford dördüncü ve Toyota beşinci oldu.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarında 2018'i lider kapatan Renault, bu yılın 9 aylık döneminde de otomotiv pazarındaki konumunu korudu.

Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen ay 2018'in aynı dönemine göre yüzde 82,35 artarak 41 bin 992 seviyesinde gerçekleşirken, 2019'un 9 ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39,3 daralarak 281 bin 309 oldu.

Satışlarda eylül ayındaki artış dikkati çekerken, Türkiye’de de üretim yapan Renault, geçen yılı lider kapatmasının ardından bu yılın üçüncü çeyreğinde de ilk sıradaki yerini az farkla korudu.

Ocak-Aralık 2018 döneminde toplam pazarda satılan 630 bin 937 araçtan 85 bin 839 adetlik pay alan Renault, Ocak-Eylül 2019 döneminde ise toplam 42 bin 792 adetlik satış performansı gösterdi.

Renault'ya yakın takibi sürdüren, Türkiye'de üretim yapan Fiat 42 bin 674 adetle ikinci ve Türkiye'de üretim yapma adına ilk adımı atan Volkswagen de 28 bin 807 adetle üçüncü oldu. Volkswagen'i, 26 bin 63 adetle Ford ve 16 bin 496 adetle de Toyota takip etti..

AA

Etiketler: Renault, otomotiv
Okunma Sayısı: 57
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Otomotivde Ocak-Eylül döneminin lideri Renault

    Rejim İdlib'de saldırı düzenledi: 1 çocuk öldü

    Irak Meclis Başkanı: Talepler yerine getirilmezse bende sokağa ineceğim

    Erdoğan, Sırbistan'a gidecek

    ABD ile Kuzey Kore arasındaki nükleer anlaşma sona erdi

    BM'den Irak'taki gösteriler hakkında açıklama: Şiddete başvuranlardan hesap sorulsun

    Yaralar, hukuk ve demokrasiyle sarılır
    📷

    Karikatürler

    Yüzde 70: ÖNCE ADALET

    Fransa'da sarı yelekliler 47. haftada da sokaklardaydı

    Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

    Hindistan ile Bangladeş'ten 'Arakan mutabakatı' açıklaması

    Ankara'da gol sesi çıkmadı

    Şanlıurfa'daki kazadan acı haber!

    Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit sayısı 326'ya yükseldi

    İran: Uzaya astronot göndereceğiz

    Hong Kong'ta tüm metro ve tren seferleri askıya alındı

    Bab ve Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları

    Kılıçdaroğlu'ndan 'dokunulmazlık' çıkışı

    Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli sağanak uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin tuzak ve ibret dersleri
    Genel

    Yaralar, hukuk ve demokrasiyle sarılır
    Faruk ÇAKIR

    Acı gerçekler
    Ahmet BATTAL

    Bu ne? Lahana… Bu ne? Perhiz turşusu!
    Genel

    Yüzde 70: ÖNCE ADALET
    Feyzullah ERGÜN

    Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida (1)
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Rifat OKYAY

    Belâ ve bilinmeyen dert
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın “eşref-i mahlûkat” ünvanı almasının sırrı
    📷
    Genel

    Karikatürler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.