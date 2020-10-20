Subaru Forester e-BOXER, Sport versiyonuyla geliyor

Subaru Forester’ın Sport versiyonu, ABD pazarındaki başarısının ardından Avrupa’da ve Türkiye’de de e-BOXER motorla birlikte satışa sunulmaya hazırlanıyor. Özel aksesuarlarıyla öne çıkan sınırlı sayıda Forester e-BOXER Sport, Ekim ayının ikinci yarısından itibaren Subaru Showroom’larında olacak.

Gençlik ve sağlamlık hissi veren iç ve dış tasarıma ve canlırenkli aksesuarlara sahip Sport versiyonu “dinamizm ve fonksiyonelliği bir arada sunan ilham verici bir otomobil” olarak tanımlanıyor. Forester e-BOXER Sport’da ön sis far çerçeveleri, ön ızgara, krom kapı çerçeveleri ve tampon koruyucu kaplamalar üzerindeki krom ve gri renkli detaylar yerine parlak ve mat siyah kaplamalar yer alıyor. Yine siyah renkli 18 inç alüminyum jantlar ve arka tavan spoileri Forester Sport’a sportif bir görünüm kazandırıyor.

Ön, yan ve arka tampon kaplamaları üzerinde e-Xclusive ve e-Xtreme modellerinde yer alan gri renkli koruyucuların yerine, siyah kaplamalar üzerinde “red-orange” turuncu tasarımlı şeritler kullanılıyor. Yine tavan raylarının bağlantı noktalarında turuncu kaplamalara yer verilmiş. Kabin içindeki koyu gri renkli parçalı deri/kumaş kaplamalar turuncu dikişlere ve vurgulara sahip. Forester Sport’un iç mekanında havalandırma ızgara kapaklarından, orta saklama bölmesine kadar birçok turuncu renkli dikkat çekici, sportif detay yer alıyor.

Forester e-Boxer’ın Sport modeli Mild Hybrid 2.0i motor hacminde 150hp’lik bir benzinli motor ile 12.3kw gücünde bir elektrik motoruna sahip.