Toyota Türkiye'ye 'En Mutlu İşyeri' ödülü

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş., Türkiye’nin En Mutlu İşyerlerini belirleyen Happy Place to Work’un yaptığı araştırmada “Happy Workplaces- Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Ödülü” nü almayı başardı.

Şirket, aynı zamanda sektördeki en yüksek puanı olarak; “Sektörün En Mutlu İşyeri” seçildi. Bu saygın ödül, şirketin mutlu bir iş yeri kültürü geliştirmeye olan bağlılığını sergiliyor.

Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri listesine giren Toyota, Happy Place to Work değerlendirmesiyle çalışan mutluluğuna ve refahına öncelik veren yüksek kaliteli işyeri kültürüyle dikkat çekti. Çalışanların mutluluklarına yönelik uygulamaları ile insan odaklı yaklaşımını bir kez daha ispatlayan Toyota; çalışanları motive etme, işine bağlı ve enerjik olmasıyla oluşturulan şirket kültürüyle sektöre örnek olmaya devam ediyor.

Çalışanlarına “İnsana Saygı” ve “Sürekli Gelişim” değerlerini eşsiz bir tecrübe ile yaşatmayı amaçlayan Toyota Türkiye, ilk günden itibaren çalışanlarını bir aile üyesi gibi hissettiren kültür ve uygulamaları, iş hayatlarında kendilerini geliştirecek programları ile fark oluşturuyor.