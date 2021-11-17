"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Volkswagen'den elektrikli araçlar için altyapı atağı

17 Kasım 2021, Çarşamba 15:26
Alman otomotiv devi Volkswagen, elektikli otomobil pazarında Tesla karşısında rekabet gücünü artırmak için şarj istasyonu ve enerji bölümündeki eleman sayısını iki katına çıkarmayı, yeni bir ödeme teknolojisini piyasaya sürmeyi ve daha fazla işbirliğine imza atmayı planlıyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, satmayı hedeflediği elektrikli otomobiller için gerekli şarj altyapısını hazır ederek sürücüleri akaryakıtlı araçlarını bırakarak güvenle elektrikli otomobile geçebileceklerine ikna etmek istiyor.

Alman üretici elektrikli araçlar konusundaki hedeferine ulaşabilmek için uzun yıllar RWE ve Innogy gibi enerji devlerinde çalışmış sektörün tecrübeli ismi Elke Temme'yi transfer etmişti. Ocak ayında göreve başlayan Temme enerji alımı, evlerde ve yol üstü istasyonlardaki şarj altyapısı ile birlikte elektrik tedariği gibi alanları Elli ismiyle tek çatı altında toplayarak sorumluluğunu üstlendi.

Reuters'e konuşan Temme bunun için daha büyük bir kadroya ihtiyaç duyduklarını bu nedenle eleman sayısını 2022 yılı içerisinde 300'e çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Temme hemen karlılık getirmeyecek alanlara yatırım yaptıklarını ama altyapı yatırımlarını genel grup sratejisi içerisinde ele aldıklarını vurguladı. Temme toplam yatırım bütçesi hakkında blgi vermemekle birlikte gerekli yatırım planlarının onaylandığını vurguladı.

Volkswagen 2025 yılına kadar elektrikli araç teknolojisine 35 milyar euro yatıracağını açıklamıştı.

Öte yandan altyapı konusunda Volkswagen'in Tesla'ya yetişmek için bir hayli mesafe kat etmesi gerekecek. Tesla'nın dünya çapında 30 bin hızlı şarj istasyonu bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre bu istasyonlarda araçlar 15 dakikada 200 kilometre menzillik şarj edilebiliyor.

Tesla şarj istasyonu sayısının son 18 ayda ikiye katlandığını ve iki yıl içerisinde de üçe katlanmasının planlandığını açıkladı.

Volkswagen ise şarj istasyonu sayısının 2025'e kadar dörde katlayarak 45 bine çıkarmayı hedefliyor. Bunun 18 bininin Avrupa'da, 17 bininin Çin'de, 10 bininin de Kuzey Amerika'da kurulmasını planlıyor.

Temme Tesla'nın aksine şarj istasyonlarının sadece kendi markalarına hizmet verecek şekilde konumlandırmayacaklarını vurguladı

Volkswagen Avrupa'da hızlı şarj girişimi Ionity'de BMW, Mercedes, Ford ve Hyundai ile birlikte hareket ediyor.

Farklı istasyonlarda şarj etmenin ödeme konusunda da sıkıntılara yol açacağını belirten Temme 2022'den itibaren bu prosedürü kolaylaştıracak bir ödeme sistemini de hizmete sokacaklarını ifade etti.

Euronews Türkçe

Etiketler: Volkswagen, elektrikli araç, altyapı
Okunma Sayısı: 144
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem

    Polonya'dan Merkel ve Macron'a tepki

    Taliban'dan ABD'ye 'büyük göç' uyarısı

    Hindistan'da hava kirliliği alarmı: Fabrikalar ve okullar kapatıldı

    Erdoğan'dan 'faiz ve enflasyon' açıklaması

    AB savunma gücü için ilk adım atıldı

    Suriye muhalefeti, ABD'nin Esed rejimiyle normalleşmeye karşı çıkmasını istiyor

    Ermenistan sınırında 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Bakan Özer eğitimde 3 hedefi açıkladı

    Avustralya'da binlerce kişi aşının yan etkileri için tazminat istiyor

    ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a 'gerilimi azaltın' çağrısı

    Çare parlamenter sisteme dönüşte

    Türkiye, play-off oynayacak

    Zamlar yağmur gibi: Ocak’tan Kasım’a zam maratonu...

    Perinçek: FETÖ adını biz verdik, Devlet kabul etti

    Türkiye’de hukuk sistemi işlemiyor

    Son 24 saatte 227 kişi daha öldü

    Vatandaş kömürü torbayla alıyor

    Türk Eczacılar Birliği: İlaçta kriz derinleşiyor

    Belarus - Polonya sınırında tansiyon yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eski CHP’den yeni CHP’ye
    Genel

    Perinçek: FETÖ adını biz verdik, Devlet kabul etti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Nurdan Katreler
    Ahmet BATTAL

    Kendisine kaçılan NATO küstah olabilir mi?
    Süleyman KÖSMENE

    Araftakiler ne olacak?
    Genel

    Türkiye’de hukuk sistemi işlemiyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Allah nurunu tamamlayacaktır
    Genel

    Avustralya'da binlerce kişi aşının yan etkileri için tazminat istiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.