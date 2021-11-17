Volkswagen'den elektrikli araçlar için altyapı atağı

Alman otomotiv devi Volkswagen, elektikli otomobil pazarında Tesla karşısında rekabet gücünü artırmak için şarj istasyonu ve enerji bölümündeki eleman sayısını iki katına çıkarmayı, yeni bir ödeme teknolojisini piyasaya sürmeyi ve daha fazla işbirliğine imza atmayı planlıyor.

Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi, satmayı hedeflediği elektrikli otomobiller için gerekli şarj altyapısını hazır ederek sürücüleri akaryakıtlı araçlarını bırakarak güvenle elektrikli otomobile geçebileceklerine ikna etmek istiyor.

Alman üretici elektrikli araçlar konusundaki hedeferine ulaşabilmek için uzun yıllar RWE ve Innogy gibi enerji devlerinde çalışmış sektörün tecrübeli ismi Elke Temme'yi transfer etmişti. Ocak ayında göreve başlayan Temme enerji alımı, evlerde ve yol üstü istasyonlardaki şarj altyapısı ile birlikte elektrik tedariği gibi alanları Elli ismiyle tek çatı altında toplayarak sorumluluğunu üstlendi.

Reuters'e konuşan Temme bunun için daha büyük bir kadroya ihtiyaç duyduklarını bu nedenle eleman sayısını 2022 yılı içerisinde 300'e çıkarmayı planladıklarını belirtti.

Temme hemen karlılık getirmeyecek alanlara yatırım yaptıklarını ama altyapı yatırımlarını genel grup sratejisi içerisinde ele aldıklarını vurguladı. Temme toplam yatırım bütçesi hakkında blgi vermemekle birlikte gerekli yatırım planlarının onaylandığını vurguladı.

Volkswagen 2025 yılına kadar elektrikli araç teknolojisine 35 milyar euro yatıracağını açıklamıştı.

Öte yandan altyapı konusunda Volkswagen'in Tesla'ya yetişmek için bir hayli mesafe kat etmesi gerekecek. Tesla'nın dünya çapında 30 bin hızlı şarj istasyonu bulunuyor. Şirketin açıklamasına göre bu istasyonlarda araçlar 15 dakikada 200 kilometre menzillik şarj edilebiliyor.

Tesla şarj istasyonu sayısının son 18 ayda ikiye katlandığını ve iki yıl içerisinde de üçe katlanmasının planlandığını açıkladı.

Volkswagen ise şarj istasyonu sayısının 2025'e kadar dörde katlayarak 45 bine çıkarmayı hedefliyor. Bunun 18 bininin Avrupa'da, 17 bininin Çin'de, 10 bininin de Kuzey Amerika'da kurulmasını planlıyor.

Temme Tesla'nın aksine şarj istasyonlarının sadece kendi markalarına hizmet verecek şekilde konumlandırmayacaklarını vurguladı

Volkswagen Avrupa'da hızlı şarj girişimi Ionity'de BMW, Mercedes, Ford ve Hyundai ile birlikte hareket ediyor.

Farklı istasyonlarda şarj etmenin ödeme konusunda da sıkıntılara yol açacağını belirten Temme 2022'den itibaren bu prosedürü kolaylaştıracak bir ödeme sistemini de hizmete sokacaklarını ifade etti.