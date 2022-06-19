Yatırım aracı olarak görenler arttı

Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, “Vatandaş, emtianın, başta otomotiv fiyatlarının sürekli arttığını görüyorlar. Dolayısıyla aracı yatırım olarak görenlerin sayısı arttı” dedi.

RECEP BOZDAĞ - KIRKLARELİ

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Dünyanın önde gelen Japon üreticilerinden Suzuki, yenilenen SUV modeli S-Cross’u Türkiye’de satışa sundu.

Basın lansmanını Kırklareli’nde yapılan S-Cross lansmanında Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin ve Doğan Trend Otomobil Markaları Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, soruları da cevaplandırdı.

“Tüketici bu bahsettiğiniz fiyatlara alıştı mı? Tüketici buna nasıl bakıyor? Bu otomobilleri kimler alıyor?” şeklindeki bir soruya cevap veren Tibet Soysal, “Vatandaşlar, son 3-4 seneye baktığımızda, hem global arz sıkıntısı hem ülkemizdeki şartlar sebebiyle, globalden ve ülkemizde artan baskılarla fiyatların arttığını görüyorlar. Emtianın, başta otomotivin fiyatlarının sürekli arttığını görüyorlar. Dolayısıyla yatırım aracı olarak görenlerin sayısı arttı. Gözlemimiz o yönde. İlk aracı olarak alanların sayısı, ikinci-üçüncü aracı olarak alanların sayısına göre oran olarak azaldı. İkinci aracı olarak alan arttı. Ama insan doğası alışıyor. Bundan 5-6 sene önce, ‘Araç fiyatları 100 bin TL’yi geçti, şu aracı nasıl satacağız’ diyorduk. Şimdi 800 binler üzeri konumlandırdığımız araç segmentine baktığımızda aslında 4x4, otomatik vitesli, 800 bin TL’den bahsediyoruz, çok uygun kalır. Gerçekten enflasyonist sistemde oraya geldik, insanların da algıları bu yönde” ifadelerini kullandı.