47 milyon Avro ödenen prototip nerede?

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Yerli otomobil 2022’de yollarda olacak’’ açıklamasını eleştiren CHP’li Tahsin Tarhan, “Peki 47 milyon Avro ödenerek alınan daha önceki prototip nerede?” diye sordu.

“İngiltere’nin meşhur süpürge markası Dyson, 18 ay önce başladığı elektrikli otomobil projesini tamamladı ve üretime geçme aşamasına geldi” diyen Tarhan, “500 kişi ile patentini de aldıkları elektrikli otomobili üretip 2021 yılında satışa sunacaklar. 9 yıldır her seçim döneminde yerli otomobil için şu tarihte yollarda diyenler artık utanmalıdır” ifadesini kullandı.

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