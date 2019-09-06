AKP’ye tabandan eleştiri artacak

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AKP’nin “asla eleştirmeyen” tabanının ekonomik kriz sonrası partisini eleştirmeye başladığını, ihraçlarla birlikte ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve parti yöneticilerine yönelik eleştirinin derinleşeceğini söyledi.

Şener, kurucu kadroları arasında yer aldığı ve 2007 yılında istifa ettiği eski partisi AKP’de son dönemlerde yaşanan siyasal kırılmaları değerlendirdi.

Mezopotamya Haber Ajansı’nın haberine göre, Davutoğlu ve 3 eski yöneticinin ihraç talebi AKP programına aykırı olduğunu belirten Şener, “AK Parti’nin programını ben yazdım. Bir partide ihraç kararı verebilmek için ortada çok ciddi şeylerin olması lazım. Parti ilkeleri ve programına aykırı tutumların olması lazım. Uzun bir süredir Ahmet Davutoğlu ve ekibi, Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarına yönelik politik eleştirilerde bulunuyorlar. Bu politik eleştiriler AK Parti’nin ne tüzüğüne ne de programına göre ihraç ettirecek bir durum değildir” diye konuştu.

AKP tabanında ciddi bir huzursuzluğun ortaya çıktığını ifade eden Şener, partinin kurucularının çoğunun parti yönetiminde olmadığına hatırlattı.