Akşener: Sermaye, güven hissetmediği yere gitmez

29 Temmuz 2020, Çarşamba
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Akşener “Yaşadığımız sorunların kaynağı 2 yıldır süren bu ucube sistemdir. Sermaye güven hissetmediği yere gitmez. Bir ülke demokrasisiyle güven veriyorsa her alanda yolu açıktır. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin 2. Yıl konuşmasında gördük ki Sayın Erdoğan da bu sistemin yürümediğinin farkında” dedi.
Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, son dönemde çıkarılan kararnamelerin yanlış kararları düzenlemek için çıkarıldığını belirterek, “Böyle bir sistem hizmet üretebilir mi? Böyle bir sistem vatandaşın sorunlarını çözebilir mi? Tabi ki hayır. Her ne kadar ballandırarak anlatsa da Sayın Erdoğan’ın sistemi değiştirilemez görmemesi olumlu bir adımdır. Türkiye’nin bu sarmaldan çıkışı iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemdir. Milletimizi içine soktuğumuz bu zor durumdan kurtaralım” ifadelerini kullandı.
Ankara - Recep Gören
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