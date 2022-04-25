Baskın seçime hazır olmalıyız

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Yozgat’ta parti binasında yaptığı açıklamada, “Erken veya baskın seçime karşı da hazırlıklı olmamız gerekiyor çünkü ekonominin gidişatı çok iyi değil” dedi.

İktidarın insana yatırım yapmadığını ve her şeyi binadan ibaret gördüğünü belirten Usta, “Sağlık nasıl diyorsunuz, şehir hastanelerinin binalarıyla övünüyor Erdoğan. Eğitim nasıl diyorsun? Okulların binalarıyla övünüyor. Her şey binadan ibaret zanneden bir anlayışla ülkenin ileri gitmesi mümkün değildir ama seçimler yaklaştı” diye konuştu.

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