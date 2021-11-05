“Biz kombiyi açmıyoruz ki kısalım”

05 Kasım 2021, Cuma 22:04
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Eminönü, Taksim ve Mecidiyeköy ilçelerini ziyaret ederek, esnafın ve vatandaşın derdini dinledi.
Bir kadın vatandaş “Her şey gerçekten çok pahalı. Faturalar felâket. İnsanların yaşamaya gücü kalmadı. Marketlerin önündeki şeyleri seçiyor insanlar. Biz evde iki kişiyiz. Ben hastayım, ama doğal gazı açamıyoruz. 150- 200 TL elektrik faturası ödüyoruz” dedi.
Tekin’in Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in “Kombinizi kısın” sözlerini hatırlatması üzerine bir vatandaş, “Biz açmıyoruz ki kısalım” karşılığını verdi.
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