Çaresizliğin itirafı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bir youtube kanalında yaptığı açıklamada 128 milyar doların akıbetini sordu.

Davutoğlu, ‘‘128 milyar dolar nerede? Sayın Erdoğan ve Canikli farklı farklı cevaplar verdi. Canikli, 30 küsur milyar dolarla altın takı alındığını ve milletimizin evinde olduğunu söyledi. Bu kadar gülünç, milleti aptal yerine koyan bir cevap olabilir mi? Bu çaresizliğin bir itirafıdır. Sayın Erdoğan da her şeyin yasalara uygun olduğunu söyledi. Madem yasalara uygun muhalefet de ‘Her şey yasalara uygunsa bu dolarları kim veya kimler aldı açıklayın’ diyor’’ ifadelerini kullandı.

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