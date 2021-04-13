Cumhur’un derdi iktidar, ‘Millet’in derdi millet

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Cumhur İttifakının tek derdi Sayın Erdoğan’ın iktidarını devam ettirmek. Ancak Millet ittifakı sahiden millet derdinde! İktidarın % 40’ları geçebilme imkânı yok!” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın topluma telkin ettiklerine kendisinin uymadığını, krizi yönetemediğini belirterek, “Bu sadece bir sağlık problemi değil artık. İktisadi sorunları da peşinden getirdi. Türkiye’nin derinden hissettiği pek çok mesele salgınla birlikte daha görünür hale geldi. Doğrudan hane halkı gelirine destek yapılması gerekiyordu. Genel bütçeden değil, desteklerin % 84’ü işsizlik fonundan karşılandı. Devlete vatandaş olarak en fazla ihtiyaç duyulan anlar bu gibi anlardır. İşin ucunun kaçtığını ancak kongreleri bittikten sonra anladılar. İktidarın tercihlerinin bedelini her bir vatandaşımız ödüyor” dedi.

MİLLET İTTİFAKI SAHİDEN MİLLET DERDİNDE!

İşsizliğin bir sebebinin kimi AKPlilerin çok işliliği olduğunu ifaden Uysal şunları söyledi: “Türkiye yüksek katma değerli ürün üretiminde 20 senedir aynı yerde. İktidar toplumsal parametreleri kendi lehine çevirecek operasyonel hamleler yapmadan bir erken seçim düşünmez! Cumhur İttifakının tek derdi Sayın Erdoğan’ın iktidarını devam ettirmek. Ancak Millet ittifakı sahiden millet derdinde! İktidarın % 40’ları geçebilme imkânı yok! İktidar yerel seçimlerle birlikte psikolojik üstünlüğünü kaybetti!”

DEMOKRASİNİN OKSİJENİ AZALIYOR

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, demokrasinin özünün eleştirebilme hakkı olduğunu, ancak demokrasiyi bir muhalefet ideolojisi olan gören bu iktidarda eleştirmek suç sayıldığını belirterek, “128 milyar doları yok edenler değil, ‘nerede’ diye soranlar suçlu oldu! Türkiye’yi içe kapatarak yönetme gayretleri bir taraftayken ‘yeni’ demek, ‘reform’ demek boşuna! Türkiye sistematik bir çöküşü yaşıyor! Demokrasinin oksijeni azalıyor. Türk demokrasisinin en kritik sınavı önümüzdeki seçimlerdir” diye konuştu.

BİNALARINI, SARAYLARI YAPTILAR, AMA İÇİNE ADALET KOYAMADILAR

Türkiye muhakkak bir geçiş dönemi yaşayacağını, kurumların, devletin ve teamüllerin tarumar olduğunu da söyleyen Uysal, “Binalarını, sarayları yaptılar, ama içine adalet koyamadılar İktidarın katma değer oluşturacak tek yaklaşımı rant üzerinden. Maalesef dış politikayı iç politikanın bir malzemesi haline getirdiler. Sokakta dış politika yaptılar. Yanlışta yarışırcasına attıkları adımlarla pek çok ülkenin ithamına maruz kaldık. Demokrasi ve hukuku bu ülkenin güvenlik şemsiyesi olarak görüyoruz” dedi.