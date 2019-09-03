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3 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Davutoğlu'nun bir sonraki hamlesi ne olacak?

03 Eylül 2019, Salı 21:41
AKP yönetiminin, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve arkadaşları hakkında ihraç istemli disipline sevk sürecini başlatma kararının altındaki nedenler netleşmeye başladı.

Daha önce ihraç yerine "kendileri istifa etsin" taktiği izleyen AKP yönetiminin, "ihraç" düğmesine basma gerekçesinin altında, Davutoğlu'nun son açıklamalarıyla "Parti kurumsal kimliğinin sorgulanarak hedef alınmasının" yattığı belirtiliyor.

Davutoğlu ile birlikte hakkında ihraç talebi bulunan eski AKP Milletvekili Selçuk Özdağ, disiplin kararının kendileri için de "sürpriz" olduğunu belirterek, "Konya mitingine az katılım morallerini bozdu, o nedenle ihraç kararı aldılar" görüşünü savunurken, Davutoğlu ile yapacakları toplantının ardından yeni yol haritalarını belirleyeceklerini söyledi.

Davutoğlu ve arkadaşları hakkındaki ihraç istemli disiplin sürecinin başlatılması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhaliflerine karşı sadece "sözlü" eleştirilerle yetinmeyip, doğrudan mücadele için elindeki olanakları sonuna kadar kullanacağının da işareti olarak yorumlanıyor.

Erdoğan'ın, Davutoğlu'nun bir anlamda "muhalefet bayrağı" açtığı 22 Nisan 2019 tarihli 15 sayfalık "manifestonun" ardından, katıldığı yurt gezileri ve katıldığı televizyon programlarında eleştirilerin dozunu yükseltmesi üzerine disiplin sürecini işletip işletmeyeceği merak ediliyordu.

Bir yandan "seçilmiş son başbakan" sıfatını taşıyan Davutoğlu'nun ihraç edilmesinin, "artıları ve eksilerine" ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı AKP'de başlangıçtaki eğilim, "mağduriyet" silahını kullanmaması için "kendiliğinden istifa" etmesi yönündeydi.

Yeni parti için yola çıktığını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret ederek ileten Ali Babacan'ın tersine, Davutoğlu ve ekibinin istifaya yanaşmaması ve son dönemdeki açıklamalarla AKP kurumsal kimliğinin hedef alınması üzerine "disiplin" düğmesine basıldığı belirtiliyor.

Davutoğlu yeni yol haritasını belirleyecek

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında disiplin sürecinin başlatılmasının ardından yeni yol haritasını belirlemek üzere kendisiyle birlikte hareket eden isimleri İstanbul'da toplantıya çağırdığı öğrenildi.

Davutoğlu'nun, 4 Eylül Çarşamba arkadaşlarıyla yapacağı toplantıda yeni parti kuruluşuna hız verip vermeyeceği ya da disiplin sürecini beklemeden, partiden istifa edip etmeme konusunda arkadaşlarıyla değerlendirmede bulunacağı bildirildi.

BBC Türkçe

Etiketler: Davutoğlu, hamle
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