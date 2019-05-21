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22 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Destici’den “Apo” tepkisi

21 Mayıs 2019, Salı 21:48
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşmesine yönelik yasağın kaldırılmasına, “Apo’nun avukatlarıyla görüşmesi demek, Kandil’le, PYD, YPG, HDP ile görüşmesi demektir. Bilgi alışverişi yapması demektir ve oraları yönetmesi anlamına gelir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, buna müsaade edemez” diyerek tepki gösterdi.

Gazetelerin Ankara Temsilcilerinin de davetli olduğu iftar da konuşan Mustafa Destici, “Ben bunun yanlış olduğunu çok açık yüreklilikle ifade ediyorum. İfade etmeye de devam edeceğim. Bu konuda hiç kimse bizi ikna edemez. Öncelikle vicdanen bakıyorum. O şehitlerimizin, Aybüke öğretmenin, Necmettin öğretmenin, kundaktaki bebeklerin anneleri ve babalarıyla, avukatlarıyla görüşme şansı yok. Onların yoksa terörist başının hiç olmaması lazım. Bunun hiçbir gerekçesi olamaz. Hele İstanbul seçimleri üzerinde bir süreç olarak bu işletiliyorsa, bunu hiç kabul edemeyiz. Bunu bir tuzak olarak görürüz. Bunun bir tuzak olduğunu da Cumhur İttifakının ortaklarına çok açık yüreklilikle söyleriz. Apo’nun avukatlarıyla görüşmesi demek, Kandil’le, PYD, YPG, HDP ile görüşmesi demektir. Bilgi alış verişi yapması demektir ve oraları yönetmesi anlamına gelir. Buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti müsaade edemez.”

Ankara - Mehmet Kara

Etiketler: destici
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