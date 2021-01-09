"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2021 PAZAR - YIL: 51

Erdoğan: Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görüyoruz

09 Ocak 2021, Cumartesi 21:15
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alındı ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, AB’nin Türkiye’nin gündeminde öncelikli konumda olduğunu ve Türkiye’nin geleceğini Avrupa’da gördüklerini ifade etti.

Yeni yılda AB ile ilişkilerde yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB’nin bazı üyelerinin kaprisleri ve ürettikleri yapay sorunlar nedeniyle 2020 yılının yeterince değerlendirilemediğini, bu durumun sadece ilişkilerin geleceği bakımından değil, geniş ortak coğrafya açısından da sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerinde olumlu gündem için ilk aşamada kullanılacak en önemli aracın 18 Mart Mutabakatı’nın güncellenmesi olduğunu belirterek, 2021 yılının göç alanında başlatılacak yeni iş birliği açısından verimli bir ortam sunduğuna işaret etti.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, Türk vatandaşlarına vize serbestisi sağlanması ve üyelik müzakerelerinde adım atılması gerektiğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı güvenin yeniden tesis edilmesi, istişare mekanizmalarının yeniden işletilmesi, komşudan öte müzakere sürecindeki aday ülke olan Türkiye’ye yönelik dışlayıcı, ayrımcı eylem ve söylemlere son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, düzenli Türkiye-AB zirvelerini ve üst düzey diyalog toplantılarını yeniden başlatmakta fayda gördüğünü ifade etti.

NTV

Etiketler: Erdoğan, Türkiye, gelecek, AB
Okunma Sayısı: 429
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Sezai MUMCU

    9.1.2021 21:54:50

    AB ye giden ilk adım 5816 yı DERHAL KALDIRMAKTIR. Kişiye ÖZEL CEZA HUKUKU OLMAZ. AB üyelik ADAYI BU AYIPLA KABUL EDİLEMEZ!

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Basında ayrımcılık bitsin

‘Babamın sesini yıllardır duymuyorum’

Boğaziçi kararlı

TSK silâhının MİT’te işi ne?

Erdoğan: Türkiye'nin geleceğini Avrupa'da görüyoruz

İran'da yabancı aşılar halk üzerinde test edilemeyecek

Gıdanın üçte biri israf ediliyor

Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar başlıyor

Çocukları bekleyen yeni tehlike: Kızamık

Diyarbakır'da bir askerimiz şehit oldu

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 181 ölüm daha

DP ve SP’den yalanlama

'Basın kartını da baskı aracı yaptılar'

Kuraklık artarak sürecek

Libya'da yeni bir toplu mezar bulundu

Bartın'da oto yıkamaya sınırlama kararı

'Zengin devletler yüzünden yoksul ülkeler aşıya ulaşamıyor'

Endonezya'da yolcu uçağıyla irtibat kesildi

İstanbul Valiliğinden 'sarı' uyarı

2020, dünyada en sıcak ikinci yıl oldu

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Demokrasi mi, iktidar mı?
Ömer Faruk ÖZAYDIN

Artık AKP’ye buradan ekmek çıkmaz
Adnan NACİR

“Rektörüm, BOÜN canlı tutuklama var mı?”
Ahmet BATTAL

Uzaktan eğitim ve sınavları
Faruk ÇAKIR

Reform olur mu?
Genel

Basında ayrımcılık bitsin
Abdurrahman AYDIN

Allah (cc) nerededir?
Mehmet KARA

Yığınla sorun varken
Misbah ERATİLLA

Nafiye Başyiğit’in duâsı
Çetin ACAR

Barla mektuplarında Risale-i Nur (12)

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.