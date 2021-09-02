Eryazğan: Bakanlık kamuoyunu yanıltıyor

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu 2. Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan, Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimleri için 3 bin TL, aile sağlığı çalışanları için ise 1.500 TL aşı ek ödemesi verileceğini ilân ettiğini ancak bu ödemeyi aile hekimlerinin sadece yüzde 5’inin alabildiğini belirtti.

Eryazğan, “Sağlık Bakanlığı, aile hekimliğiyle ilgili kamuoyunu sürekli yanıltıyor. Bu yanıltıcı haberlerden en önemlisi, aile hekimlerinin ek ödeme aldığıdır. Aile hekimleri 18 ay boyunca sadece 6 ay şartlı ek ödeme almıştır. Bu şartlı ek ödemeyi de aile hekimleri içerisinden sadece yüzde 20’si, son ek ödemeyi de sadece yüzde 5’i alabilmiştir. Aile Hekimleri Federasyonu olarak, aile hekimlerinin haklarını sonuna kadar takip edeceğiz ve bu şekildeki algıların ortadan kaldırılması için mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Ankara - Anka

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