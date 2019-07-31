Havuz medyasının bizim başkanları haber yapmalarından çok memnunuz

31 Mart yerel seçimini “halkçı belediyecilik” üzerine kuran, liyakat ve işi ehline verme söylemi üzerinden propaganda yapan CHP’li belediyelerde yapılan torpilli atamalar tartışılıyor.

Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek’e konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bağımsız medyanın bu konuda yaptığı haberleri memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Kılıçdaroğlu, “Havuz medyasının bizim başkanların bu tutumlarını haber yapmalarından çok memnunuz. Kamu adını denetim yapıyorlar” dedi. Zeyrek’in yazısının ilgili bölümü şöyle; “Kılıçdaroğlu’nun sözlerini aynen aktarıyorum; ‘CHP’li belediyelerden verilen örneklerin hiçbiri etik değil, hepsi düzeltilir. Bundan sonra bu tür uygulamalar olmayacak. Ancak burada iki şey var. İlki bizim gösterdiğimiz duyarlılığı, bağımsız medyanın gösterdiği duyarlılığı havuz medyasının göstermemesi. Aynı şeyi yapan 50-60 AKP’li belediye başkanı var. Cumhurbaşkanı ülkenin hazinesini, hazineyi bilmeyen damadına emanet etmiştir. Onlar sadece CHP’li belediyeleri haber yapıyorlar. Ahlaksa herkes için geçerli bir kavramdır. Kul hakkı yememekse herkes için geçerlidir. Rahatsız olduğumuz şey, bu denetimi tek taraflı yapmalarıdır.’