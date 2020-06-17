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17 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

'Her haneye kişi başına 500 lira doğrudan devlet yardımı yapılsın'

17 Haziran 2020, Çarşamba 18:01
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Bingöl depreminde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Meral Akşener, salgın sürecinde hükümetin uyguladığı politikaları eleştirdi.

Türkiye'nin 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecine girdiğini anımsatan Akşener, "Dikkat edin, normale dönüş süreci, hastalığa dönüş süreci haline gelmesin." ifadesini kullandı.

Hafta boyunca gelen verilerin herkesi endişelendirdiğine dikkati çeken Meral Akşener, "İyileşen hasta sayımızın altına düşmüş olan vaka sayısı, yeniden ikiye katlandı. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum; Tehlike geçmiş değil. Görüyoruz ki ipin ucunu bıraktığımızda risk çabucak artıyor. İşte bu nedenle kararlı olalım, tedbiri elden bırakmayalım. İktidarın siyasi saiklerle söylediği, rahatlatan sözlerine kulak asmayalım. Sağlık Bakanı ve Bilim Kurulu tedirgin bir şekilde uyarıyor. Bu uyarılara uyalım ki büyük bir mücadele veren sağlık ordumuzun emekleri boşa gitmesin. Kendimizi, sevdiklerimiz için korumaya devam edelim." diye konuştu.

''Bir iğrençlik ve alçaklıktır''

Akşener, toplum için sadece tabii felaketlerin değil ahlaki bozulmaların da çok büyük tehlike teşkil ettiğini belirterek, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a sosyal medyadan yapılan hakaretleri anımsattı.

"Bu ahlaki bozulmanın tezahürlerinden biri olan, bugün devleti yönetenlerin çeyrek asırdır bir türlü kurtulamadığı 'kadın üzerinden siyaset yapma' hastalığı, en pespaye, en alçakça ve en haysiyetsiz şekilde, maalesef toplumumuza da yansıyor." diyen Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Devleti yönetenler, bizi biz yapan değerlere yabancılaştıkça, onları takip eden birtakım yarım akıllılar meseleyi daha da batak bir hale getiriyor. Bunun son örneğini, bu seviyesizliği takip etmeyi meziyet sanan bir kendini bilmezin, sosyal medyadan Başak Demirtaş'ı hedef alan ahlaksızlığında gördük.

Bu ahlaksızlık, işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup, icap ettiğinde kadınlarımıza yönelik her tür alçaklığa yol veren bir çürümüş zihniyetin ürünüdür. Başak Demirtaş ne ilk ne de son olacaktır. Bunu birebir şahsen yaşamış bir kadın olarak, nelere tekabül ettiğini bu salonu şereflendiren bütün kadınların mutlaka tecrübe ettiği bir iğrençlik ve alçaklıktır. Umarım son olur ama bu bir zihniyet meselesidir.

Bizi yönetenler bu konuda net bir tutum alamadıkları takdirde bu çürümüşlük, iğrençlik elbette devam edecektir. İftiraya uğramayan, namusu üzerinden hakarete uğramayan hiçbir kadın kalmayacaktır. Bunun için Sayın Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'yi yönetenleri bu konuda dikkatli olmaya, tutum almaya, zihniyet değişikliğine davet etiyorum. Türkiye'nin namuslu, haysiyetli insanları adına bir kez de buradan sesleniyorum; Yeter artık, çirkin dilinizi de kirli ellerinizi de kadınların üzerinden çekin artık. Kadın bedeni üzerinden siyaset yapmaya son verin artık."

Twitter'in, Türkiye'de siyasi amaçla kullanılan 7 bin 340 sahte hesabı kapattığını anımsatan Akşener, Türkiye'nin, Rusya ve Çin'le birlikte sosyal medyadaki her tür çirkinliğin sebebi olan "troller" konusuna özne olduğunu savundu.

Akşener, Türkiye'nin son 10 yıldır her türlü kirli tezgaha ve kumpaslara sahne olduğunu dile getirerek, hükümetin yaşananlardan ders almadığını savundu.

"Vatandaş her şeyin farkında"

Akşener, AK Parti iktidarının gerçekleri konuşmaktan korktuğunu, bunu için de haftalardır erken seçim ve darbe tehditi konularını kamuoyunda tartışmaya açtığını ileri sürdü.

Vatandaşların her şeyin farkında olduğunu belirten Meral Akşener, vakit kaybedilmeden iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde sorunların artarak devam edeceğini iddia etti.

"Hane başına 500 lira doğrudan destek verilsin"

Türkiye'de 1,8 milyon esnaftan 329 bininin perakende satışı yaptığını, 127 bin iş yerinin de gıda hizmeti sağladığını anlatan Meral Akşener, 3 ay kapalı kalan bu işletmelerin çoğunun salgından önceki cirolarının yarısını bile yapamadığını ifade etti.

Akşener, "Sayın Ticaret Bakanı, 1 Haziran itibarıyla 606 bin 545 esnaf ve sanatkarımıza Esnaf Destek Paketi kapsamında, Halkbank kaynaklarından 15 milyar 35 milyon lira tutarında kredi kullandırıldığını açıkladı. Bu, her 3 esnafımızdan 1'i salgın sürecinde ilave borç yükü altına girmiş demek. Esnaflarımızın çok büyük bir kısmı haftalık, hatta günlük kazançları ile geçinen insanlarımız. Çoğu esnafımızın kira borcu var. Kredi kartı borcu var. Elektrik borcu, su borcu, doğal gaz borcu var. Eski satışlarını yapamadıkları için her geçen ay daha da borçlanıyorlar." görüşünü savundu.

Çalışan başına 10 bin lira işletme sermayesi desteği verilmesi gerektiğini söyleyen Meral Akşener, şöyle konuştu:

"Yanında 3 kişi çalışan bir berber esnafımız 30 bin lirayı, 7 kişi çalıştıran bir restoran sahibi 70 bin lirayı hemen bugün alsın ve iş yerini açık tutabilmek için kullansın. Nakit akışına destek olmak amacıyla Bağkur ödemelerine en az 3 aylık muafiyet getirin. Esnafımızın 2020 Mart ayından itibaren yıl sonuna kadarki bütün vergi ve SGK ödemeleri, Ocak 2021'den başlamak ve vade farksız 24 ayda ödenmek üzere yapılandırılsın. Buna elektrik, su ve doğal gaz faturaları da dahil edilsin. Bugün, azalan talep ve artan maliyetler nedeniyle zor günler geçiren esnafımızın önemli bir kısmı dükkanını açtığında, iş yerini kapalı tutmaktan daha fazla zarar eder duruma düşebilir. Bu nedenle her haneye kişi başına 500 lira doğrudan devlet yardımı yapılsın.

Önermek bizden, uygulamak sizden. Alın, uygulayın. Dişe dokunur destek işte böyle olur. Japonya Merkez Bankası, mayıs ayında sadece KOBİ'ler için toplam 695 milyar dolar büyüklüğünde sıfır faizli finansman paketi açıkladı. Sadece KOBİ'leri için GSYH'sinin yüzde 13,6'sını ayırdı. Bize oranlarsak sadece KOBİ'lerimiz için yaklaşık 700 milyar lira ediyor. Damat Bakan'ın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketinde doğrudan destekler, GSYH'mizin yüzde 3'ünü bulmuyor."

Irak'taki Türkmenlerin durumuna de değinen Akşener, seçimlerin ardından yeni hükümet kurma çalışmalarında Türkmenlerin haklarının gasbedildiğini söyledi.

AA

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