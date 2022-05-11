Hürriyet ve adalet diye geldiler, zulüm ve istibdat getirdiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.

İktidarı eleştiren Akşener, “20 yıl önce, ‘Hak, hürriyet ve adalet yoluna çıkıyoruz’ diye başa gelenler; 20 yılın sonunda, “zulüm ve istibdat yoluna” acente oldular, 20 yıl önce, ‘Hakça kazanacağız ve hakça bölüşeceğiz’ diyenler; 20 yılın sonunda, çökmedik kaynak, peşkeş çekmedik ihale, devşirmedik rant bırakmadılar” diye konuştu. Akşener, “Ülkemiz uzun zamandır, bir kişinin şahsi inatlarının, kavgalarının, taleplerinin ve kaprislerinin peşinde, uçuruma sürükleniyor. Milletin iradesi, ihtiyaçları ve istekleri hiçe sayılırken; ekonomiden eğitime, ulaşımdan sağlığa kadar, her şey; tek bir kişinin keyfine göre, liyakatsiz kadrolar tarafından, beceriksizce yönetiliyor” dedi. Ankara - Recep Gören

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