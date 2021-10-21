İktidar gidiyor, hata yapmayalım

2023 seçimlerine “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” vaadiyle gitmeye hazırlanan muhalefet partilerinin liderleri arasındaki görüşme trafiği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, ittifak ortağı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu parti genel merkezinde ziyaretiyle devam etti.

İki liderin görüşmesinde, ilk seçimde mevcut iktidarın “kaybedeceği” tesbiti yapılırken muhalefetin de bu süreçte “hata yapmaması” gerektiği görüşü paylaşıldı. AKP ve MHP’nin yaşadığı kan kaybını, muhalefeti “karıştırmak/ çatıştırmak” üzerinden yavaşlatmaya çalıştığı değerlendirmesi yapılarak, “muhalefette çatlak” algısına neden olacak açıklamalardan kaçınılması gerektiği vurgulandı. BBC Türkçe’nin haberine göre, iki liderin, muhalefet partilerinin, “adaylık tartışması”, “dini hassasiyetler” gibi önemli konularda, iktidar bloğunun eline koz verecek açıklama ve eylemlerden kaçınılması konusunda görüş birliğine vardığı kaydedildi.

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