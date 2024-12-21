İktidar hesap vermeyi değil, vergi almayı seviyor

Demokrat Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, hükümetin demokratik değerlerden uzaklaşarak halkın temel sorunlarını göz ardı ettiğini belirterek, mevcut yönetim modelinin demokrasiye uygun olmadığını ve halkın sorunlarına çözüm üretmekten uzak olduğunu vurguladı.

Maaşlar açlık sınırının altında 2025 yılı bütçesi üzerinde TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmasında “Bugün ne yazık ki Türkiye’de yöneten bir demokrasi değil, yozlaşmış ve yönetemeyen bir sistemin ağır sonuçlarını yaşıyoruz” diyen Altıntaş, yönetimin açıklık, şeffaflık ve denetlenebilirlik gibi evrensel değerlerden uzaklaştığını söyledi. Bütçenin denetlenebilirlikten uzak olduğunu belirten Altıntaş, “Vergi almayı çok seviyorsunuz ama hesap vermeye geldiğinde aynı hassasiyeti göstermiyorsunuz. Bu, toplum ile devlet arasındaki güveni zayıflatmaktadır” dedi. MEHMET KARA - ANKARA

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