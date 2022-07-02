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2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İran: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonuna karşıyız

02 Temmuz 2022, Cumartesi 16:19
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon hazırlığında olduğu bir dönemde Şam'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkiye'nin olası askeri operasyonuna karşı olduğunu söyledi.

"Komşumuz Türkiye'nin endişelerini anlıyoruz ancak Suriye'de herhangi bir askeri müdahaleye karşıyız" diyen Abdullahiyan, İran'ın "Türkiye ile Suriye arasındaki yanlış anlaşılmayı diyalog yoluyla" çözmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Kısa bir süre önce Ankara'ya gelerek Türk mevkidaşı Mevlut Çavuşoğlu ile görüşen İran Dışişleri Bakanı, IRNA haber ajansına verdiği demeçte, "Suriye'ye ziyaretimin amacı bölgede Suriye ve Türkiye arasında barış ve güvenliğin tesis edilmesidir" dedi.

Abdullahiyan, Ankara ziyaretinde Türkiye'nin Suriye konusunda gündeme getirdiği güvenlik endişelerini çok iyi anladıklarını belirterek "Şuna inanıyoruz ki Türk tarafının, Türk dostlarımızın güvenlik endişeleri bir an önce ve kalıcı şekilde giderilmelidir" demişti.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: İran, Türkiye, Suriye, askeri operasyon
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