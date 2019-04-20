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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kılıçdaroğlu: Belediyelerde 'enkaz edebiyatı' yapmayacağız

20 Nisan 2019, Cumartesi 16:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Her belediyenin borcu var. Biz enkaz edebiyatı istemediğimizi söyledik. Vaatlerini yerine getirecekler. Belediyeleri yakından izleyeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, gazetelerin Ankara Temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre, gündemle ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, belediyelerin borcu olduğunu ancak 'enkaz edebiyatı' yapmayacaklarını belirterek, “Bir erken seçim çağrısında bulunmuyoruz, böyle bir ortam olduğunu da düşünmüyoruz” dedi.

'ERDOĞAN İTİRAF ETMİŞTİ'

Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: 

“Seçimden önce sormuşlardı, ben erken seçimin doğru olmadığını, toplumun seçimlerden bunaldığını da ifade etmiştim. Ama Erdoğan şöyle bir cümle kurmuştu: “Her şeyin sorumlusu benim. Ekonominin, atamaların sorumlusu benim”. Son anayasa değişikliği ile tek adam rejiminin doğal sonucu olan her şeyin sorumlusu pozisyonunda olduğunu itiraf etmişti. Dolayısıyla Erdoğan’ın ülkeyi sağlıklı yönetmesi, kırılganlıkları azaltması, işsizliği azaltması gerekir. Bunları yapmak için Erdoğan ne yapacak, hangi kararları alacak bilmiyoruz.”

Erdoğan’ın konuşma metnini okuduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Gerilimi yaratan, sonlandıracak olan da kendisidir. Ama Erdoğan’ın dakikası dakikasına uymuyor. Olaylardan çok hızlı etkileniyor. Olayları sağlıklı değerlendirmek, onları süzmek, istişare etmek, konuşmak yerine, bireysel tepki vererek gerilimin dozunu yükseltiyor” dedi.

"Türkiye milli konularda ittifak yapmak zorundadır" diyen Kılıçdaroğlu, "İttifak arayışında olanlar yönetenlerdir, onların olması lazım. İttifakın önünü tıkayanlar kim onlardır. Bizler değiliz" ifadelerini kullandı.

'YAPARLARSA ALKIŞLARIZ'

Erdoğan’ın ve damadı Berat Albayrak’ın ekonomik konularda verdikleri sözleri yerine getirmelerini beklediklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Yaparlarsa alkışlarız. Yapamazsa bunun bir sorumluluğu var. Özel erken seçim talebimiz söz konusu değil. Tam tersine belediye başkanlarımızın önümüzdeki süreçte vaatlerini yerine getirerek sorumlu birer politikacı olduklarını kamuoyuna göstermelerini istiyoruz. Özellikle CHP’li belediye başkanlarının verdikleri sözleri yerine getiren bir profil çizmelerini istiyoruz. Toplum iki kesimi de bir arada değerlendirebilsin. Bu tablonun ortaya çıkması için erken seçim olmaması lazım” diye konuştu.

'BUNU YAPARSA TARİHE GEÇER'

Kılıçdaroğlu, kazanmalarına karşın bazı HDP’li belediye başkanlarının KHK’den ihraç edilmeleri nedeniyle mazbatalarını alamamalarına ilişkin “Bu karar demokrasiye, hukuka aykırıdır” dedi. Kılıçdaroğlu, “Erdoğan’a bu bölgelerde seçimin yenilenmesi çağrısı yapmak ister misiniz?” sorusuna, “Erdoğan bunu yaparsa demokrasi tarihine geçer” yanıtını verdi.

'İŞBİRLİĞİ BELEDİYELERDE SÜRMEYECEK'

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ile yapılan işbirliğinin bürokrasi boyutuyla belediyelerde sürmesinin söz konusu olmadığını dile getirerek şunları kaydetti:

“Seçimler sırasında işbirliğimiz oldu. Ama bunun yönetimlere yansıyacağını sanmıyorum. Meral Hanım’la yaptığımız görüşmelerde de kendisi liyakate dayalı bir yönetim oluşturmalarını istedi. Dolayısıyla partizanlığa yol açan, sadece partililerin olduğu bir belediye yönetimini doğru bulmuyoruz.”

CHP’li belediyeleri genel merkez olarak yakından izleyeceklerini de dile getiren Kılıçdaroğlu, “Biz belediye başkanlarımızdan genel merkezin istediği bilgileri sürekli olarak aktaracak bir görevli olmasını isteyeceğiz. Verilen sözlerin yerine getirilip getirilmeyeceğini kontrol edeceğiz” dedi.

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarımıza “Sakın ola ki enkaz devraldık edebiyatı yapmayın. Bu göreve talip olduysanız, gereğini yapacaksınız” dediklerini belirterek, “Baştan ağlaşma, ‘mahvolduk, ben nasıl yöneteceğim’ diye bir atmosfere asla gelmeyeceğiz” dedi.

'KOPYALAMA NORMAL'

Kılıçdaroğlu, soru üzerine, İmamoğlu’nun “belediyedeki verilerin kopyasını almasının da normal olduğunu” söyledi. Kılıçdaroğlu, “Musakka-antrikot konusunu izleyebildiniz mi” sorusuna da gülerek, “Yemekle aram iyi değil” yanıtını verdi. ,

Etiketler: Türkiye, belediye, hizmet
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